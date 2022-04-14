Ferrum Network (FRM) -rahakkeen tokenomiikka
Ferrum Network (FRM) -rahakkeen tiedot
Ferrum Network is a pioneer in ushering in the era of Interoperability 2.0. Powered by the Quantum Portal, Ferrum Network’s mainnet nodes and related infrastructure will bring value, data, and functional interoperability to every chain in the industry. Utilizing the Ferrum Network, anyone can build and deploy solutions on one network and instantly enable multi-chain functionality without the burden or technical debt that comes with managing a multi-chain infrastructure for their dApps, and projects.
Ferrum also specializes as a multi-chain Blockchain as a Service DeFi company, adding deflationary mechanisms, token utility and advisory services to projects across the crypto space.
With the mission of breaking down barriers to mass adoption in mind, Ferrum empowers the industry by reducing friction and bringing startups and established networks closer together.
Ferrum Network (FRM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Ferrum Network (FRM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Ferrum Network (FRM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Ferrum Network (FRM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä FRM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FRM-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät FRM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FRM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
FRM-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne FRM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FRM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.