ETHPlus-logo

ETHPlus – hinta (ETH+)

Ei listattu

1ETH+ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4,490.89
-0.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
Reaaliaikainen ETHPlus (ETH+) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:41:37 (UTC+8)

ETHPlus (ETH+) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4,421.24
24 h:n matalin
$ 4,528.7
24 h:n korkein

$ 4,421.24
$ 4,528.7
$ 5,030.9
$ 1,461.53
-0.59%

-0.63%

-7.04%

-7.04%

ETHPlus (ETH+) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4,490.81. Viimeisen 24 tunnin aikana ETH+ on vaihdellut alimmillaan $ 4,421.24 ja korkeimmillaan $ 4,528.7 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ETH+-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5,030.9, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,461.53.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ETH+ on muuttunut -0.59% viimeisen tunnin aikana, -0.63% 24 tunnin aikana ja -7.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ETHPlus (ETH+) -rahakkeen markkinatiedot

$ 335.10M
--
$ 335.10M
74.62K
74,618.08677082224
ETHPlus-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 335.10M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ETH+-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 74.62K ja sen kokonaistarjonta on 74618.08677082224. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 335.10M.

ETHPlus (ETH+) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ETHPlus – USD -hinta muuttui $ -28.575239293641.
Viimeisten 30 päivän aikana ETHPlus – USD -hinnan muutos oli $ +665.8115323290.
Viimeisten 60 päivän aikana ETHPlus – USD -hinnan muutos oli $ +4,080.3791562650.
Viimeisten 90 päivän aikana ETHPlus – USD -hinnan muutos oli $ +1,820.4811234121794.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -28.575239293641-0.63%
30 päivää$ +665.8115323290+14.83%
60 päivää$ +4,080.3791562650+90.86%
90 päivää$ +1,820.4811234121794+68.17%

Mikä on ETHPlus (ETH+)

ETH+ is a diversified LSD index launched on Reserve Protocol. It's purpose is to be Ethereum's safety yield index, earning from a collateral basket of Lido, Rocket, and staked Frax ETH.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

ETHPlus-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ETHPlus (ETH+) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ETHPlus (ETH+) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ETHPlus-rahakkeelle.

Tarkista ETHPlus-rahakkeen hintaennuste nyt!

ETH+ paikallisiin valuuttoihin

ETHPlus (ETH+) -rahakkeen tokenomiikka

ETHPlus (ETH+) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ETH+-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ETHPlus (ETH+)”

Paljonko ETHPlus (ETH+) on arvoltaan tänään?
ETH+-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4,490.81 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ETH+-USD-parin nykyinen hinta?
ETH+ -USD-parin nykyinen hinta on $ 4,490.81. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ETHPlus-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ETH+ markkina-arvo on $ 335.10M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ETH+-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ETH+-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 74.62K USD.
Mikä oli ETH+-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ETH+ saavutti ATH-hinnaksi 5,030.9 USD.
Mikä oli ETH+-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ETH+-rahakkeen ATL-hinta oli 1,461.53 USD.
Mikä on ETH+-rahakkeen treidausvolyymi?
ETH+-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ETH+ tänä vuonna korkeammalle?
ETH+ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ETH+-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
ETHPlus (ETH+) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.