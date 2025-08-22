Lisätietoja ENKI-rahakkeesta

ENKI Protocol – hinta (ENKI)

Ei listattu

1ENKI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1,28
$1,28
-%2,601D
Reaaliaikainen ENKI Protocol (ENKI) -hintakaavio
ENKI Protocol (ENKI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1,26
$ 1,26
24 h:n matalin
$ 1,31
$ 1,31
24 h:n korkein

$ 1,26
$ 1,26

$ 1,31
$ 1,31

$ 18,38
$ 18,38

$ 1,17
$ 1,17

+%0,15

-%2,64

-%5,11

-%5,11

ENKI Protocol (ENKI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1,28. Viimeisen 24 tunnin aikana ENKI on vaihdellut alimmillaan $ 1,26 ja korkeimmillaan $ 1,31 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ENKI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 18,38, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,17.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ENKI on muuttunut +%0,15 viimeisen tunnin aikana, -%2,64 24 tunnin aikana ja -%5,11 viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ENKI Protocol (ENKI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 191,90K
$ 191,90K

--
--

$ 12,79M
$ 12,79M

150,00K
150,00K

10.000.000,0
10.000.000,0

ENKI Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 191,90K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ENKI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 150,00K ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 12,79M.

ENKI Protocol (ENKI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ENKI Protocol – USD -hinta muuttui $ -0,0347539100899.
Viimeisten 30 päivän aikana ENKI Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0,1863377920.
Viimeisten 60 päivän aikana ENKI Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0,0622470400.
Viimeisten 90 päivän aikana ENKI Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0,7332145529958905.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0,0347539100899-%2,64
30 päivää$ -0,1863377920-%14,55
60 päivää$ -0,0622470400-%4,86
90 päivää$ -0,7332145529958905-%36,42

Mikä on ENKI Protocol (ENKI)

ENKI Protocol is the leading liquid staking solution built on top of Metis decentralized sequencer, providing a simplified approach to get rewards from sequencer node.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

ENKI Protocol (ENKI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

ENKI Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ENKI Protocol (ENKI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ENKI Protocol (ENKI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ENKI Protocol-rahakkeelle.

Tarkista ENKI Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

ENKI paikallisiin valuuttoihin

ENKI Protocol (ENKI) -rahakkeen tokenomiikka

ENKI Protocol (ENKI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ENKI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ENKI Protocol (ENKI)”

Paljonko ENKI Protocol (ENKI) on arvoltaan tänään?
ENKI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1,28 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ENKI-USD-parin nykyinen hinta?
ENKI -USD-parin nykyinen hinta on $ 1,28. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ENKI Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ENKI markkina-arvo on $ 191,90K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ENKI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ENKI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 150,00K USD.
Mikä oli ENKI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ENKI saavutti ATH-hinnaksi 18,38 USD.
Mikä oli ENKI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ENKI-rahakkeen ATL-hinta oli 1,17 USD.
Mikä on ENKI-rahakkeen treidausvolyymi?
ENKI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ENKI tänä vuonna korkeammalle?
ENKI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ENKI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
