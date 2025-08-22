Lisätietoja EUSD-rahakkeesta

EUSD-rahakkeen hintatiedot

EUSD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

EUSD-rahakkeen tokenomiikka

EUSD-rahakkeen hintaennuste

Electronic USD-logo

Electronic USD – hinta (EUSD)

Ei listattu

1EUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.999794
$0.999794$0.999794
0.00%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Electronic USD (EUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:39:39 (UTC+8)

Electronic USD (EUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.999165
$ 0.999165$ 0.999165
24 h:n matalin
$ 1.008
$ 1.008$ 1.008
24 h:n korkein

$ 0.999165
$ 0.999165$ 0.999165

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 0.867067
$ 0.867067$ 0.867067

+0.00%

-0.02%

-0.01%

-0.01%

Electronic USD (EUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1. Viimeisen 24 tunnin aikana EUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.999165 ja korkeimmillaan $ 1.008 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.13, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.867067.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EUSD on muuttunut +0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.02% 24 tunnin aikana ja -0.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Electronic USD (EUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 24.83M
$ 24.83M$ 24.83M

--
----

$ 24.83M
$ 24.83M$ 24.83M

24.84M
24.84M 24.84M

24,840,555.22122845
24,840,555.22122845 24,840,555.22122845

Electronic USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 24.83M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 24.84M ja sen kokonaistarjonta on 24840555.22122845. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 24.83M.

Electronic USD (EUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Electronic USD – USD -hinta muuttui $ -0.000282394596609.
Viimeisten 30 päivän aikana Electronic USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0052463000.
Viimeisten 60 päivän aikana Electronic USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004324000.
Viimeisten 90 päivän aikana Electronic USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000207010926756.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000282394596609-0.02%
30 päivää$ +0.0052463000+0.52%
60 päivää$ +0.0004324000+0.04%
90 päivää$ -0.0000207010926756-0.00%

Mikä on Electronic USD (EUSD)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

Electronic USD (EUSD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Electronic USD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Electronic USD (EUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Electronic USD (EUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Electronic USD-rahakkeelle.

Tarkista Electronic USD-rahakkeen hintaennuste nyt!

EUSD paikallisiin valuuttoihin

Electronic USD (EUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Electronic USD (EUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Electronic USD (EUSD)”

Paljonko Electronic USD (EUSD) on arvoltaan tänään?
EUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EUSD-USD-parin nykyinen hinta?
EUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Electronic USD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EUSD markkina-arvo on $ 24.83M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 24.84M USD.
Mikä oli EUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.13 USD.
Mikä oli EUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.867067 USD.
Mikä on EUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
EUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EUSD tänä vuonna korkeammalle?
EUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:39:39 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.