Dor – hinta (DOR)

1DOR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00796831
+1.60%1D
USD
Reaaliaikainen Dor (DOR) -hintakaavio
Dor (DOR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00735138
24 h:n matalin
$ 0.00822334
24 h:n korkein

$ 0.00735138
$ 0.00822334
$ 0.386986
$ 0.00319155
+0.18%

+2.07%

-32.46%

-32.46%

Dor (DOR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00795859. Viimeisen 24 tunnin aikana DOR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00735138 ja korkeimmillaan $ 0.00822334 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DOR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.386986, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00319155.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DOR on muuttunut +0.18% viimeisen tunnin aikana, +2.07% 24 tunnin aikana ja -32.46% viimeisten 7 päivän aikana.

Dor (DOR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.30M
--
$ 3.39M
289.04M
425,756,047.8880636
Dor-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.30M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 289.04M ja sen kokonaistarjonta on 425756047.8880636. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.39M.

Dor (DOR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Dor – USD -hinta muuttui $ +0.00016115.
Viimeisten 30 päivän aikana Dor – USD -hinnan muutos oli $ -0.0019976355.
Viimeisten 60 päivän aikana Dor – USD -hinnan muutos oli $ +0.0025711713.
Viimeisten 90 päivän aikana Dor – USD -hinnan muutos oli $ +0.001936915588244255.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00016115+2.07%
30 päivää$ -0.0019976355-25.10%
60 päivää$ +0.0025711713+32.31%
90 päivää$ +0.001936915588244255+32.17%

Mikä on Dor (DOR)

The DOR token is the first L0 token on the Constellation Network. The DOR token is native to the DOR metagraph, and its utility is to provide incentives in the form of commissions for users to install Dor Traffic Miner sensors on retail locations and share the foot traffic data collected with the Dor Metagraph. The DOR token utilizes minting and locking mechanisms with a constantly adjusting circular supply designed to secure validator network resources. This utility token was not sold in any private sale to investors or allocated to advisors or team members. Tokens are generated either temporarily through distributions or continuously through nodes. Dor Technologies is the company behind the Dor Traffic Miner sensors and has a metagraph, or Layer 1 project-specific decentralized network, that runs on top of Constellation’s global Layer 0 network, called the Hypergraph. The Dor metagraph is a decentralized ledger-based service used for the distribution, validation, and incentivization of data produced by the Dor Traffic Miner and other future product offerings.

Dor-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dor (DOR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dor (DOR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dor-rahakkeelle.

Tarkista Dor-rahakkeen hintaennuste nyt!

DOR paikallisiin valuuttoihin

Dor (DOR) -rahakkeen tokenomiikka

Dor (DOR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DOR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dor (DOR)”

Paljonko Dor (DOR) on arvoltaan tänään?
DOR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00795859 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DOR-USD-parin nykyinen hinta?
DOR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00795859. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Dor-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DOR markkina-arvo on $ 2.30M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 289.04M USD.
Mikä oli DOR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DOR saavutti ATH-hinnaksi 0.386986 USD.
Mikä oli DOR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DOR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00319155 USD.
Mikä on DOR-rahakkeen treidausvolyymi?
DOR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DOR tänä vuonna korkeammalle?
DOR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DOR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
