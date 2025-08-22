DOOM – hinta (DOOM)
DOOM (DOOM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DOOM on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DOOM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DOOM on muuttunut +0.85% viimeisen tunnin aikana, -2.19% 24 tunnin aikana ja +0.91% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
DOOM-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.44M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DOOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3,141.58T ja sen kokonaistarjonta on 3.14158130619e+15. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.44M.
Tämän päivän aikana DOOM – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DOOM – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana DOOM – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana DOOM – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-2.19%
|30 päivää
|$ 0
|-7.91%
|60 päivää
|$ 0
|+28.43%
|90 päivää
|$ 0
|--
$DOOM, based on Solana, is not just a token; it’s a bold declaration of fun, rebellion, and living life on your terms. It serves as a rallying cry for those who believe in seizing the moment and living it up before the world goes boom. Forget playing it safe – $DOOM is here to remind you that life’s too short not to YOLO. By holding $DOOM, you’re not merely holding a coin; you’re securing a front-row seat to crypto’s most exhilarating and unpredictable adventure. More than just a meme token, $DOOM represents a unique philosophy—a lifestyle centered around embracing chaos with humor, resilience, and audacity. It’s a celebration of living life to the fullest, even in the face of global uncertainty, financial turbulence, and societal challenges. $DOOM invites its community to embrace the unpredictability of the world and turn it into an opportunity for fun, value, and connection. Whether you're a seasoned investor or just joining the crypto space, $DOOM offers a thrilling experience like no other. Initial steps focus on expanding visibility through listings on major platforms like Coingecko, followed by a strategic push across Solana’s DEX ecosystem. These efforts are the foundation for $DOOM’s broader ambition to evolve into a multichain token. Looking further ahead, $DOOM’s ultimate goal is to secure listings on centralized exchanges (CEXs) in Q1 2025. The roadmap also includes exciting utility additions, such as integrating an AI conversational agent and launching a series of engaging games to foster community interaction and offer practical use cases for the token. At its core, $DOOM remains steadfast in its commitment to its community, delivering not only value but also a sense of joy and purpose. It’s more than a cryptocurrency; it’s a movement, a mindset, and a lifestyle. With $DOOM, the world of crypto becomes a stage for bold ideas, thrilling experiences, and a vibrant community united by the spirit of YOLO. Whether you’re in it for the fun, the gains, or the philosophy, $DOOM invites you to embrace the chaos and enjoy the ride.
Kuinka paljon DOOM (DOOM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DOOM (DOOM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DOOM-rahakkeelle.
Tarkista DOOM-rahakkeen hintaennuste nyt!
DOOM (DOOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DOOM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
