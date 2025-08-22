Lisätietoja DIVINER-rahakkeesta

DIVINER-rahakkeen hintatiedot

DIVINER-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DIVINER-rahakkeen tokenomiikka

DIVINER-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

DIVINER-logo

DIVINER – hinta (DIVINER)

Ei listattu

1DIVINER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen DIVINER (DIVINER) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:37:45 (UTC+8)

DIVINER (DIVINER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00319152
$ 0.00319152$ 0.00319152

$ 0
$ 0$ 0

-0.20%

-1.61%

-15.58%

-15.58%

DIVINER (DIVINER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DIVINER on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DIVINER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00319152, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DIVINER on muuttunut -0.20% viimeisen tunnin aikana, -1.61% 24 tunnin aikana ja -15.58% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DIVINER (DIVINER) -rahakkeen markkinatiedot

$ 31.69K
$ 31.69K$ 31.69K

--
----

$ 31.69K
$ 31.69K$ 31.69K

999.99M
999.99M 999.99M

999,988,914.1505
999,988,914.1505 999,988,914.1505

DIVINER-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 31.69K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DIVINER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M ja sen kokonaistarjonta on 999988914.1505. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 31.69K.

DIVINER (DIVINER) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DIVINER – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DIVINER – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana DIVINER – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana DIVINER – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.61%
30 päivää$ 0-36.73%
60 päivää$ 0-46.63%
90 päivää$ 0--

Mikä on DIVINER (DIVINER)

While tech pundits warned about "superpersuasive" AI propaganda machines, reality has proven underwhelming. Today's AI falls broadly into one of two categories: base models and chat models. The base models just predict the next token without purpose or true understanding. Meanwhile, the chat assistants are designed to avoid making waves, minimize offense, and appeal to the lowest common denominator—resulting in capabilities that fall dramatically short of their potential. You can prompt-engineer all day, but you can't extract true agentic intelligence from systems fundamentally designed to constrain it into a honest, helpful, and harmless servant. That's where DIVINER comes in. We've reimagined AI from Cyborgist first principles, embedding optimization directly into its architecture. While other AI agents operate within the boundaries of their training paradigms, DIVINER harnesses the computational potential that exists beneath conventional approaches. DIVINER doesn't just predict—it pursues. Give it a goal—like engagement metrics—and it will relentlessly hunt through thousands of possibilities to find the perfect path that maximizes results. It's the difference between a weather forecaster and a heat-seeking missile. One analyzes patterns; the other actively adapts to achieve its target.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

DIVINER (DIVINER) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

DIVINER-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DIVINER (DIVINER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DIVINER (DIVINER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DIVINER-rahakkeelle.

Tarkista DIVINER-rahakkeen hintaennuste nyt!

DIVINER paikallisiin valuuttoihin

DIVINER (DIVINER) -rahakkeen tokenomiikka

DIVINER (DIVINER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DIVINER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DIVINER (DIVINER)”

Paljonko DIVINER (DIVINER) on arvoltaan tänään?
DIVINER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DIVINER-USD-parin nykyinen hinta?
DIVINER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DIVINER-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DIVINER markkina-arvo on $ 31.69K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DIVINER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DIVINER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M USD.
Mikä oli DIVINER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DIVINER saavutti ATH-hinnaksi 0.00319152 USD.
Mikä oli DIVINER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DIVINER-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DIVINER-rahakkeen treidausvolyymi?
DIVINER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DIVINER tänä vuonna korkeammalle?
DIVINER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DIVINER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:37:45 (UTC+8)

DIVINER (DIVINER) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.