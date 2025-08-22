Lisätietoja DSTRX-rahakkeesta

Districts – hinta (DSTRX)

1DSTRX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04696521
$0.04696521$0.04696521
-1.00%1D
Reaaliaikainen Districts (DSTRX) -hintakaavio
Districts (DSTRX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.29%

-0.59%

-18.85%

-18.85%

Districts (DSTRX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.04716161. Viimeisen 24 tunnin aikana DSTRX on vaihdellut alimmillaan $ 0.0466699 ja korkeimmillaan $ 0.04755685 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DSTRX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.067029, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02729575.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DSTRX on muuttunut +0.29% viimeisen tunnin aikana, -0.59% 24 tunnin aikana ja -18.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Districts (DSTRX) -rahakkeen markkinatiedot

Districts-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.78M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DSTRX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 123.05M ja sen kokonaistarjonta on 125000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.87M.

Districts (DSTRX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Districts – USD -hinta muuttui $ -0.00028393934325424.
Viimeisten 30 päivän aikana Districts – USD -hinnan muutos oli $ -0.0086939504.
Viimeisten 60 päivän aikana Districts – USD -hinnan muutos oli $ +0.0126458905.
Viimeisten 90 päivän aikana Districts – USD -hinnan muutos oli $ +0.00127940202785438.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00028393934325424-0.59%
30 päivää$ -0.0086939504-18.43%
60 päivää$ +0.0126458905+26.81%
90 päivää$ +0.00127940202785438+2.79%

Mikä on Districts (DSTRX)

Districts is a virtual world platform built on the Realio Network, integrating blockchain-based land ownership with a decentralized governance model. The ecosystem operates using DSTRX, its native token, which has a fixed supply of 125 million. The issuance of DSTRX is tied to the minting of Land Pixels—unique geographical coordinates within Districts—ensuring a controlled and gradual token distribution. Users influence the platform’s development through decentralized governance, enabling them to vote on key ecosystem decisions. Additionally, Districts leverages Ethereum’s blockchain infrastructure for smart contracts, staking mechanisms, and seamless integration with DeFi applications.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Districts (DSTRX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Districts-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Districts (DSTRX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Districts (DSTRX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Districts-rahakkeelle.

Tarkista Districts-rahakkeen hintaennuste nyt!

DSTRX paikallisiin valuuttoihin

Districts (DSTRX) -rahakkeen tokenomiikka

Districts (DSTRX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DSTRX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Districts (DSTRX)”

Paljonko Districts (DSTRX) on arvoltaan tänään?
DSTRX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04716161 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DSTRX-USD-parin nykyinen hinta?
DSTRX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04716161. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Districts-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DSTRX markkina-arvo on $ 5.78M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DSTRX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DSTRX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 123.05M USD.
Mikä oli DSTRX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DSTRX saavutti ATH-hinnaksi 0.067029 USD.
Mikä oli DSTRX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DSTRX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02729575 USD.
Mikä on DSTRX-rahakkeen treidausvolyymi?
DSTRX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DSTRX tänä vuonna korkeammalle?
DSTRX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DSTRX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
