Lisätietoja DXGM-rahakkeesta

DXGM-rahakkeen hintatiedot

DXGM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DXGM-rahakkeen tokenomiikka

DXGM-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

DexGame-logo

DexGame – hinta (DXGM)

Ei listattu

1DXGM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen DexGame (DXGM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:36:59 (UTC+8)

DexGame (DXGM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04727275
$ 0.04727275$ 0.04727275

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-0.00%

+0.52%

+0.52%

DexGame (DXGM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DXGM on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DXGM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04727275, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DXGM on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, -0.00% 24 tunnin aikana ja +0.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DexGame (DXGM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 75.12K
$ 75.12K$ 75.12K

--
----

$ 78.30K
$ 78.30K$ 78.30K

959.44M
959.44M 959.44M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DexGame-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 75.12K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DXGM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 959.44M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 78.30K.

DexGame (DXGM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DexGame – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DexGame – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana DexGame – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana DexGame – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.00%
30 päivää$ 0-11.38%
60 päivää$ 0-43.77%
90 päivää$ 0--

Mikä on DexGame (DXGM)

The gaming ecosystem is a dynamic structure consisting of gamers, game developers, game publishers, game distributors, streaming services, software manufacturers, hardware manufacturers, dueling arenas, and esports organizations . Many components of this structure form the parts of the DEXGame ecosystem. DEXGame has set out with the mission and vision of bringing blockchain technology to the gaming ecosystem. DEXGame’s components consist of users, services, products, and technologies and it is a platform that utilizes a sharing economy with the DXGM token. The designed sharing economy has a dynamic structure since all users interact with each other using the products and services provided. DEXGame aims to provide a customized service with DEXGame products to every user profile in the ecosystem, which consists of investors, gamers, teams, game developers, and suppliers

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

DexGame (DXGM) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

DexGame-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DexGame (DXGM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DexGame (DXGM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DexGame-rahakkeelle.

Tarkista DexGame-rahakkeen hintaennuste nyt!

DXGM paikallisiin valuuttoihin

DexGame (DXGM) -rahakkeen tokenomiikka

DexGame (DXGM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DXGM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DexGame (DXGM)”

Paljonko DexGame (DXGM) on arvoltaan tänään?
DXGM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DXGM-USD-parin nykyinen hinta?
DXGM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DexGame-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DXGM markkina-arvo on $ 75.12K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DXGM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DXGM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 959.44M USD.
Mikä oli DXGM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DXGM saavutti ATH-hinnaksi 0.04727275 USD.
Mikä oli DXGM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DXGM-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DXGM-rahakkeen treidausvolyymi?
DXGM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DXGM tänä vuonna korkeammalle?
DXGM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DXGM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:36:59 (UTC+8)

DexGame (DXGM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.