DeHub-logo

DeHub – hinta (DHB)

Ei listattu

1DHB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00077089
$0.00077089$0.00077089
-2.30%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen DeHub (DHB) -hintakaavio
DeHub (DHB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.065827
$ 0.065827$ 0.065827

$ 0
$ 0$ 0

+0.57%

-2.37%

-20.89%

-20.89%

DeHub (DHB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DHB on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DHB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.065827, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DHB on muuttunut +0.57% viimeisen tunnin aikana, -2.37% 24 tunnin aikana ja -20.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DeHub (DHB) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.70M
$ 3.70M$ 3.70M

--
----

$ 3.70M
$ 3.70M$ 3.70M

4.80B
4.80B 4.80B

4,797,839,826.714526
4,797,839,826.714526 4,797,839,826.714526

DeHub-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.70M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DHB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.80B ja sen kokonaistarjonta on 4797839826.714526. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.70M.

DeHub (DHB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DeHub – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DeHub – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana DeHub – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana DeHub – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.37%
30 päivää$ 0+12.12%
60 päivää$ 0+110.27%
90 päivää$ 0--

Mikä on DeHub (DHB)

DeHub is a gaming and streaming protocol powered by its own DePIN of shared computing power, enabling truly censorship-resistant content hosting, transcoding, and delivery. It is designed to solve major challenges faced by legacy media apps, including centralised moderation, demonetisation, deplatforming, limited monetisation options, lack of data ownership, and restricted creative freedom for content creators worldwide. First launched in 2021 by a team of proven social media experts, gamers, and entrepreneurs.

DeHub-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DeHub (DHB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DeHub (DHB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DeHub-rahakkeelle.

Tarkista DeHub-rahakkeen hintaennuste nyt!

DHB paikallisiin valuuttoihin

DeHub (DHB) -rahakkeen tokenomiikka

DeHub (DHB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DHB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DeHub (DHB)”

Paljonko DeHub (DHB) on arvoltaan tänään?
DHB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DHB-USD-parin nykyinen hinta?
DHB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DeHub-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DHB markkina-arvo on $ 3.70M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DHB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DHB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.80B USD.
Mikä oli DHB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DHB saavutti ATH-hinnaksi 0.065827 USD.
Mikä oli DHB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DHB-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DHB-rahakkeen treidausvolyymi?
DHB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DHB tänä vuonna korkeammalle?
DHB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DHB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
