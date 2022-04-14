DeHub (DHB) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu DeHub (DHB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

DeHub (DHB) -rahakkeen tiedot

DeHub is a gaming and streaming protocol powered by its own DePIN of shared computing power, enabling truly censorship-resistant content hosting, transcoding, and delivery. It is designed to solve major challenges faced by legacy media apps, including centralised moderation, demonetisation, deplatforming, limited monetisation options, lack of data ownership, and restricted creative freedom for content creators worldwide. First launched in 2021 by a team of proven social media experts, gamers, and entrepreneurs.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.dehub.io
Valkoinen paperi:
https://docs.dhb.gg

DeHub (DHB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu DeHub (DHB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 4.42M
Kokonaistarjonta:
$ 4.80B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 4.80B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 4.42M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.065827
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00092071
DeHub (DHB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

DeHub (DHB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DHB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DHB-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DHB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DHB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

DHB-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DHB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DHB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.