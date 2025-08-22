Lisätietoja FIVE-rahakkeesta

FIVE-rahakkeen hintatiedot

FIVE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FIVE-rahakkeen tokenomiikka

FIVE-rahakkeen hintaennuste

DeFive-logo

DeFive – hinta (FIVE)

Ei listattu

1FIVE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00124882
$0.00124882$0.00124882
-0.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen DeFive (FIVE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:03:35 (UTC+8)

DeFive (FIVE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00122231
$ 0.00122231$ 0.00122231
24 h:n matalin
$ 0.00127768
$ 0.00127768$ 0.00127768
24 h:n korkein

$ 0.00122231
$ 0.00122231$ 0.00122231

$ 0.00127768
$ 0.00127768$ 0.00127768

$ 0.01038358
$ 0.01038358$ 0.01038358

$ 0
$ 0$ 0

+1.01%

-0.16%

+0.07%

+0.07%

DeFive (FIVE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00124882. Viimeisen 24 tunnin aikana FIVE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00122231 ja korkeimmillaan $ 0.00127768 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FIVE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01038358, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FIVE on muuttunut +1.01% viimeisen tunnin aikana, -0.16% 24 tunnin aikana ja +0.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DeFive (FIVE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

--
----

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

1.12B
1.12B 1.12B

1,601,662,538.817694
1,601,662,538.817694 1,601,662,538.817694

DeFive-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.39M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FIVE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.12B ja sen kokonaistarjonta on 1601662538.817694. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.00M.

DeFive (FIVE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DeFive – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DeFive – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001272746.
Viimeisten 60 päivän aikana DeFive – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000816901.
Viimeisten 90 päivän aikana DeFive – USD -hinnan muutos oli $ -0.00086867441685045.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.16%
30 päivää$ -0.0001272746-10.19%
60 päivää$ +0.0000816901+6.54%
90 päivää$ -0.00086867441685045-41.02%

Mikä on DeFive (FIVE)

DeFive is a next-generation decentralized finance (DeFi) platform launching on the Sonic blockchain. It serves as an innovative upgrade and rebranding of WigoSwap, focusing on optimizing trading experiences, introducing advanced governance with veFIVE tokens, and driving ecosystem growth through sustainable tokenomics. DeFive offers seamless asset swaps, liquidity pools, and a gamified staking mechanism that empowers users to participate actively in the platform’s governance.

DeFive (FIVE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

DeFive-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DeFive (FIVE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DeFive (FIVE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DeFive-rahakkeelle.

Tarkista DeFive-rahakkeen hintaennuste nyt!

FIVE paikallisiin valuuttoihin

DeFive (FIVE) -rahakkeen tokenomiikka

DeFive (FIVE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FIVE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DeFive (FIVE)”

Paljonko DeFive (FIVE) on arvoltaan tänään?
FIVE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00124882 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FIVE-USD-parin nykyinen hinta?
FIVE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00124882. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DeFive-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FIVE markkina-arvo on $ 1.39M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FIVE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FIVE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.12B USD.
Mikä oli FIVE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FIVE saavutti ATH-hinnaksi 0.01038358 USD.
Mikä oli FIVE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FIVE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FIVE-rahakkeen treidausvolyymi?
FIVE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FIVE tänä vuonna korkeammalle?
FIVE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FIVE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:03:35 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

