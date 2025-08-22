Lisätietoja DNT-rahakkeesta

Definder Network-logo

Definder Network – hinta (DNT)

Ei listattu

1DNT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03707885
$0.03707885$0.03707885
-2.50%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Definder Network (DNT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:59:21 (UTC+8)

Definder Network (DNT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03655977
$ 0.03655977$ 0.03655977
24 h:n matalin
$ 0.03803473
$ 0.03803473$ 0.03803473
24 h:n korkein

$ 0.03655977
$ 0.03655977$ 0.03655977

$ 0.03803473
$ 0.03803473$ 0.03803473

$ 21.0
$ 21.0$ 21.0

$ 0.00070293
$ 0.00070293$ 0.00070293

-0.20%

-2.51%

-13.70%

-13.70%

Definder Network (DNT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03707885. Viimeisen 24 tunnin aikana DNT on vaihdellut alimmillaan $ 0.03655977 ja korkeimmillaan $ 0.03803473 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DNT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 21.0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00070293.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DNT on muuttunut -0.20% viimeisen tunnin aikana, -2.51% 24 tunnin aikana ja -13.70% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Definder Network (DNT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 188.92K
$ 188.92K$ 188.92K

--
----

$ 798.07K
$ 798.07K$ 798.07K

5.10M
5.10M 5.10M

21,548,097.0
21,548,097.0 21,548,097.0

Definder Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 188.92K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.10M ja sen kokonaistarjonta on 21548097.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 798.07K.

Definder Network (DNT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Definder Network – USD -hinta muuttui $ -0.00095587964915195.
Viimeisten 30 päivän aikana Definder Network – USD -hinnan muutos oli $ -0.0072113580.
Viimeisten 60 päivän aikana Definder Network – USD -hinnan muutos oli $ +0.0073768297.
Viimeisten 90 päivän aikana Definder Network – USD -hinnan muutos oli $ +0.00529352911284329.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00095587964915195-2.51%
30 päivää$ -0.0072113580-19.44%
60 päivää$ +0.0073768297+19.89%
90 päivää$ +0.00529352911284329+16.65%

Mikä on Definder Network (DNT)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

Definder Network (DNT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Definder Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Definder Network (DNT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Definder Network (DNT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Definder Network-rahakkeelle.

Tarkista Definder Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

DNT paikallisiin valuuttoihin

Definder Network (DNT) -rahakkeen tokenomiikka

Definder Network (DNT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DNT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Definder Network (DNT)”

Paljonko Definder Network (DNT) on arvoltaan tänään?
DNT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03707885 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DNT-USD-parin nykyinen hinta?
DNT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03707885. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Definder Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DNT markkina-arvo on $ 188.92K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.10M USD.
Mikä oli DNT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DNT saavutti ATH-hinnaksi 21.0 USD.
Mikä oli DNT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DNT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00070293 USD.
Mikä on DNT-rahakkeen treidausvolyymi?
DNT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DNT tänä vuonna korkeammalle?
DNT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DNT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:59:21 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.