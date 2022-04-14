DeCats (DECATS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu DeCats (DECATS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
DeCats (DECATS) -rahakkeen tiedot

We were originally a memecoin for cat lovers, founded by millionaire Domconex, founder of Debank: https://debank.com/profile/0x4e5ed30e3b4eb39abce3c150f31e180a3ae5806e.
After that, our community grew strongly, the team decided to develop the project seriously, the team started by locking 72% of the initial Tokens in LP, 50% locked in Virtuswap Lp, 50% locked at Quickswap's Lp Gamma, our next roadmap is coming: NFT issuance December 2023, Polygon fundraising early 2024, Gamefi Decats release late 2024 (We've been working with the team gamefi developer from Vietnam),

Virallinen verkkosivusto:
https://decats.io/
Valkoinen paperi:
https://decats.io/faq/

DeCats (DECATS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu DeCats (DECATS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 6.71K
$ 6.71K$ 6.71K
Kokonaistarjonta:
$ 10.00K
$ 10.00K$ 10.00K
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 10.00K
$ 10.00K$ 10.00K
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 6.71K
$ 6.71K$ 6.71K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 114.92
$ 114.92$ 114.92
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.501843
$ 0.501843$ 0.501843
Nykyinen hinta:
$ 0.670837
$ 0.670837$ 0.670837

DeCats (DECATS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

DeCats (DECATS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DECATS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DECATS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DECATS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DECATS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

DECATS-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DECATS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DECATS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.