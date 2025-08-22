Lisätietoja DTX-rahakkeesta

$0.00032088
+3.20%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
Reaaliaikainen DaTa eXchange DTX (DTX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:40:27 (UTC+8)

DaTa eXchange DTX (DTX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0
$ 0.191462
$ 0
--

+3.25%

-39.33%

-39.33%

DaTa eXchange DTX (DTX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DTX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DTX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.191462, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DTX on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +3.25% 24 tunnin aikana ja -39.33% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DaTa eXchange DTX (DTX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 72.20K
--
$ 72.20K
225.00M
225,000,000.0
DaTa eXchange DTX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 72.20K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DTX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 225.00M ja sen kokonaistarjonta on 225000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 72.20K.

DaTa eXchange DTX (DTX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DaTa eXchange DTX – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DaTa eXchange DTX – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana DaTa eXchange DTX – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana DaTa eXchange DTX – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+3.25%
30 päivää$ 0-49.23%
60 päivää$ 0-64.34%
90 päivää$ 0--

Mikä on DaTa eXchange DTX (DTX)

As a decentralised marketplace for IoT sensor data using Blockchain technology, Databroker DAO enables sensor owners to turn generated data into revenue streams. This will open up a wealth of opportunities for various industries. Data will be used and become more effective.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

DaTa eXchange DTX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DaTa eXchange DTX (DTX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DaTa eXchange DTX (DTX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DaTa eXchange DTX-rahakkeelle.

Tarkista DaTa eXchange DTX-rahakkeen hintaennuste nyt!

DTX paikallisiin valuuttoihin

DaTa eXchange DTX (DTX) -rahakkeen tokenomiikka

DaTa eXchange DTX (DTX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DTX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DaTa eXchange DTX (DTX)”

Paljonko DaTa eXchange DTX (DTX) on arvoltaan tänään?
DTX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DTX-USD-parin nykyinen hinta?
DTX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DaTa eXchange DTX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DTX markkina-arvo on $ 72.20K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DTX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DTX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 225.00M USD.
Mikä oli DTX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DTX saavutti ATH-hinnaksi 0.191462 USD.
Mikä oli DTX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DTX-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DTX-rahakkeen treidausvolyymi?
DTX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DTX tänä vuonna korkeammalle?
DTX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DTX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.