DaTa eXchange DTX (DTX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu DaTa eXchange DTX (DTX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

DaTa eXchange DTX (DTX) -rahakkeen tiedot

As a decentralised marketplace for IoT sensor data using Blockchain technology, Databroker DAO enables sensor owners to turn generated data into revenue streams. This will open up a wealth of opportunities for various industries. Data will be used and become more effective.

Virallinen verkkosivusto:
https://databrokerdao.com

DaTa eXchange DTX (DTX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu DaTa eXchange DTX (DTX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 66.84K
Kokonaistarjonta:
$ 225.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 225.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 66.84K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.191462
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00000998
Nykyinen hinta:
$ 0.00029707
DaTa eXchange DTX (DTX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

DaTa eXchange DTX (DTX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DTX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DTX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DTX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DTX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

DTX-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DTX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DTX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.