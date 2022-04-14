CryptoHog (HOGSCOIN) -rahakkeen tokenomiikka
CryptoHog (HOGSCOIN) is a fun and community-driven meme coin that blends humor with crypto utility. Designed to create excitement in the crypto space, it combines playful elements with real use cases, giving it the potential for long-term value and growth. HOGSCOIN is built on the Binance Smart Chain (BSC), offering fast transactions and low fees. Join the CryptoHog community today and be part of a growing, secure crypto project with real potential!
CryptoHog (HOGSCOIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu CryptoHog (HOGSCOIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
CryptoHog (HOGSCOIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
CryptoHog (HOGSCOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä HOGSCOIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HOGSCOIN-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät HOGSCOIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HOGSCOIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Haluatko tietää, minne HOGSCOIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HOGSCOIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.