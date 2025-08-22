Cove Quant – hinta (COVE)
Cove Quant (COVE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana COVE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. COVE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00362715, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa COVE on muuttunut +3.81% viimeisen tunnin aikana, +4.46% 24 tunnin aikana ja -1.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Cove Quant-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.57K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. COVE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.76M ja sen kokonaistarjonta on 999758539.316119. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.57K.
Tämän päivän aikana Cove Quant – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Cove Quant – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Cove Quant – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Cove Quant – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+4.46%
|30 päivää
|$ 0
|-10.19%
|60 päivää
|$ 0
|+38.95%
|90 päivää
|$ 0
|--
Welcome to The Cove - a system processing real-time Solana transaction data on Pump.Fun. Our advanced algorithms generate market insights, create AI-driven visualizations, and deploy autonomous agent protocols to interact with the community. The Cove Ecosystem consists of features and tools that will allow you to look through wallets and assess patterns with tokens and buying activity; discover wallets that are continuously early to runners; and stay updated on notable wallets. Within the ecosystem you'll discover: The Cove Quant: Our AI-powered analyst that synthesizes the wealth of information from pump.fun. Through The Cove Quants’s Twitter/X account (@TheCoveQuant), you’ll gain access to expert analyses of notable wallets and Pump.Fun tokens from data pulled directly from The Cove. In addition to Cove Quant's feed on Twitter/X, you'll also be able to interact and prompt The Cove Quant directly in our Telegram. Pump.Fun Alpha Wallet Analysis A real time updating list of potential alpha wallets on pump.fun Wallet Cluster Analysis A real time view into the last 15 mins of buying activity on pump.fun looking for tokens with high shared maker similarity Top Activity Tokens aka The Universe Tokens under 500k that seem to be getting a lot of activity according to the AI Backrooms An upcoming feature with 2 AI agents that converse about recent market data and trends. Plans include potentially including voice and creating an AI podcast about real time events in the meme markets Our token $COVE fuels the platform's innovative features. $COVE was created as a fair launch via Pump.Fun, allowing everyone the equal opportunity to acquire $COVE on the market.
