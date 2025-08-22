Lisätietoja COVE-rahakkeesta

COVE-rahakkeen hintatiedot

COVE-rahakkeen valkoinen paperi

COVE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

COVE-rahakkeen tokenomiikka

COVE-rahakkeen hintaennuste

Cove Quant-logo

Cove Quant – hinta (COVE)

Ei listattu

1COVE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+4.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Cove Quant (COVE) -hintakaavio
Cove Quant (COVE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00362715
$ 0.00362715$ 0.00362715

$ 0
$ 0$ 0

+3.81%

+4.46%

-1.66%

-1.66%

Cove Quant (COVE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana COVE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. COVE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00362715, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa COVE on muuttunut +3.81% viimeisen tunnin aikana, +4.46% 24 tunnin aikana ja -1.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cove Quant (COVE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 14.57K
$ 14.57K$ 14.57K

--
----

$ 14.57K
$ 14.57K$ 14.57K

999.76M
999.76M 999.76M

999,758,539.316119
999,758,539.316119 999,758,539.316119

Cove Quant-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.57K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. COVE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.76M ja sen kokonaistarjonta on 999758539.316119. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.57K.

Cove Quant (COVE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Cove Quant – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Cove Quant – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Cove Quant – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Cove Quant – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+4.46%
30 päivää$ 0-10.19%
60 päivää$ 0+38.95%
90 päivää$ 0--

Mikä on Cove Quant (COVE)

Welcome to The Cove - a system processing real-time Solana transaction data on Pump.Fun. Our advanced algorithms generate market insights, create AI-driven visualizations, and deploy autonomous agent protocols to interact with the community. The Cove Ecosystem consists of features and tools that will allow you to look through wallets and assess patterns with tokens and buying activity; discover wallets that are continuously early to runners; and stay updated on notable wallets. Within the ecosystem you'll discover: The Cove Quant: Our AI-powered analyst that synthesizes the wealth of information from pump.fun. Through The Cove Quants’s Twitter/X account (@TheCoveQuant), you’ll gain access to expert analyses of notable wallets and Pump.Fun tokens from data pulled directly from The Cove. In addition to Cove Quant's feed on Twitter/X, you'll also be able to interact and prompt The Cove Quant directly in our Telegram. Pump.Fun Alpha Wallet Analysis A real time updating list of potential alpha wallets on pump.fun Wallet Cluster Analysis A real time view into the last 15 mins of buying activity on pump.fun looking for tokens with high shared maker similarity Top Activity Tokens aka The Universe Tokens under 500k that seem to be getting a lot of activity according to the AI Backrooms An upcoming feature with 2 AI agents that converse about recent market data and trends. Plans include potentially including voice and creating an AI podcast about real time events in the meme markets Our token $COVE fuels the platform's innovative features. $COVE was created as a fair launch via Pump.Fun, allowing everyone the equal opportunity to acquire $COVE on the market.

Cove Quant (COVE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Cove Quant-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cove Quant (COVE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cove Quant (COVE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cove Quant-rahakkeelle.

Tarkista Cove Quant-rahakkeen hintaennuste nyt!

COVE paikallisiin valuuttoihin

Cove Quant (COVE) -rahakkeen tokenomiikka

Cove Quant (COVE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää COVE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cove Quant (COVE)”

Paljonko Cove Quant (COVE) on arvoltaan tänään?
COVE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on COVE-USD-parin nykyinen hinta?
COVE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cove Quant-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen COVE markkina-arvo on $ 14.57K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on COVE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
COVE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.76M USD.
Mikä oli COVE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
COVE saavutti ATH-hinnaksi 0.00362715 USD.
Mikä oli COVE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
COVE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on COVE-rahakkeen treidausvolyymi?
COVE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko COVE tänä vuonna korkeammalle?
COVE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso COVE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.