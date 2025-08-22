Lisätietoja TANGO-rahakkeesta

TANGO-rahakkeen hintatiedot

TANGO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

TANGO-rahakkeen tokenomiikka

TANGO-rahakkeen hintaennuste

Contango – hinta (TANGO)

1TANGO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02564693
$0.02564693
-1.40%1D
Reaaliaikainen Contango (TANGO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:46:15 (UTC+8)

Contango (TANGO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02511488
$ 0.02511488
24 h:n matalin
$ 0.02612708
$ 0.02612708
24 h:n korkein

$ 0.02511488
$ 0.02511488

$ 0.02612708
$ 0.02612708

$ 0.118219
$ 0.118219

$ 0.01243402
$ 0.01243402

+0.43%

-1.28%

-6.81%

-6.81%

Contango (TANGO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02567559. Viimeisen 24 tunnin aikana TANGO on vaihdellut alimmillaan $ 0.02511488 ja korkeimmillaan $ 0.02612708 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TANGO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.118219, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01243402.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TANGO on muuttunut +0.43% viimeisen tunnin aikana, -1.28% 24 tunnin aikana ja -6.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Contango (TANGO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.09M
$ 6.09M

--
--

$ 25.66M
$ 25.66M

237.41M
237.41M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Contango-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.09M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TANGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 237.41M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 25.66M.

Contango (TANGO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Contango – USD -hinta muuttui $ -0.00033431372108726.
Viimeisten 30 päivän aikana Contango – USD -hinnan muutos oli $ +0.0090957805.
Viimeisten 60 päivän aikana Contango – USD -hinnan muutos oli $ +0.0253557876.
Viimeisten 90 päivän aikana Contango – USD -hinnan muutos oli $ +0.001541438506236522.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00033431372108726-1.28%
30 päivää$ +0.0090957805+35.43%
60 päivää$ +0.0253557876+98.75%
90 päivää$ +0.001541438506236522+6.39%

Mikä on Contango (TANGO)

What is Contango? Contango lets you loop anything on-chain. You can: Create leveraged positions similar to perps, but with low funding. Lever up on the yield of liquid staking and restaking assets, such as stETH or eETH. Lever up on the fixed yield of Pendle's PTs. Create delta neutral plays to farm funding rates. Arbitrage rate differentials on stablecoins. Farm rewards, airdrops, and points with leverage. And much more! See all its use cases. The architecture behind Contango makes it the ultimate looping layer in defi. Regardless of whether you use the Advanced or the Simplified interface, all positions are built by automating a looping strategy, using spot and money markets. Likewise, regardless of the type of user you are - trader, looper, farmer - you'll always find a use case to trade on Contango.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Contango (TANGO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Contango-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Contango (TANGO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Contango (TANGO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Contango-rahakkeelle.

Tarkista Contango-rahakkeen hintaennuste nyt!

TANGO paikallisiin valuuttoihin

Contango (TANGO) -rahakkeen tokenomiikka

Contango (TANGO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TANGO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Contango (TANGO)”

Paljonko Contango (TANGO) on arvoltaan tänään?
TANGO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02567559 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TANGO-USD-parin nykyinen hinta?
TANGO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02567559. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Contango-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TANGO markkina-arvo on $ 6.09M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TANGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TANGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 237.41M USD.
Mikä oli TANGO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TANGO saavutti ATH-hinnaksi 0.118219 USD.
Mikä oli TANGO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TANGO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01243402 USD.
Mikä on TANGO-rahakkeen treidausvolyymi?
TANGO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TANGO tänä vuonna korkeammalle?
TANGO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TANGO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:46:15 (UTC+8)

