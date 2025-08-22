Contango – hinta (TANGO)
Contango (TANGO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02567559. Viimeisen 24 tunnin aikana TANGO on vaihdellut alimmillaan $ 0.02511488 ja korkeimmillaan $ 0.02612708 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TANGO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.118219, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01243402.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TANGO on muuttunut +0.43% viimeisen tunnin aikana, -1.28% 24 tunnin aikana ja -6.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Contango-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.09M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TANGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 237.41M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 25.66M.
Tämän päivän aikana Contango – USD -hinta muuttui $ -0.00033431372108726.
Viimeisten 30 päivän aikana Contango – USD -hinnan muutos oli $ +0.0090957805.
Viimeisten 60 päivän aikana Contango – USD -hinnan muutos oli $ +0.0253557876.
Viimeisten 90 päivän aikana Contango – USD -hinnan muutos oli $ +0.001541438506236522.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.00033431372108726
|-1.28%
|30 päivää
|$ +0.0090957805
|+35.43%
|60 päivää
|$ +0.0253557876
|+98.75%
|90 päivää
|$ +0.001541438506236522
|+6.39%
What is Contango? Contango lets you loop anything on-chain. You can: Create leveraged positions similar to perps, but with low funding. Lever up on the yield of liquid staking and restaking assets, such as stETH or eETH. Lever up on the fixed yield of Pendle's PTs. Create delta neutral plays to farm funding rates. Arbitrage rate differentials on stablecoins. Farm rewards, airdrops, and points with leverage. And much more! See all its use cases. The architecture behind Contango makes it the ultimate looping layer in defi. Regardless of whether you use the Advanced or the Simplified interface, all positions are built by automating a looping strategy, using spot and money markets. Likewise, regardless of the type of user you are - trader, looper, farmer - you'll always find a use case to trade on Contango.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Contango (TANGO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Contango (TANGO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Contango-rahakkeelle.
Tarkista Contango-rahakkeen hintaennuste nyt!
Contango (TANGO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TANGO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
