Compendium-logo

Compendium – hinta (CMFI)

Ei listattu

1CMFI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00015534
$0.00015534
+3.50%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Compendium (CMFI) -hintakaavio
Compendium (CMFI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

$ 0.138556
$ 0.138556$ 0.138556

+1.99%

+3.57%

+0.77%

+0.77%

Compendium (CMFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CMFI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CMFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.138556, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CMFI on muuttunut +1.99% viimeisen tunnin aikana, +3.57% 24 tunnin aikana ja +0.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Compendium (CMFI) -rahakkeen markkinatiedot

Compendium-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.44K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CMFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 118.69M ja sen kokonaistarjonta on 500000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 77.67K.

Compendium (CMFI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Compendium – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Compendium – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Compendium – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Compendium – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+3.57%
30 päivää$ 0-1.40%
60 päivää$ 0+29.93%
90 päivää$ 0--

Mikä on Compendium (CMFI)

Compendium offers useful tools to help make life in the crypto markets and metaverse simpler. Trade manually, build your own algorithmic strategies, or have one of our many automated systems do it for you in just a few clicks. CMFI is the native utility token for the expanding Compendium trading tool ecosystem. Managed by the Compendium Foundation to scale interactions with Compendium, Compendex, and other on-platform integrations within Solana and other blockchains.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Compendium (CMFI) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Compendium-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Compendium (CMFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Compendium (CMFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Compendium-rahakkeelle.

Tarkista Compendium-rahakkeen hintaennuste nyt!

CMFI paikallisiin valuuttoihin

Compendium (CMFI) -rahakkeen tokenomiikka

Compendium (CMFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CMFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Compendium (CMFI)”

Paljonko Compendium (CMFI) on arvoltaan tänään?
CMFI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CMFI-USD-parin nykyinen hinta?
CMFI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Compendium-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CMFI markkina-arvo on $ 18.44K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CMFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CMFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 118.69M USD.
Mikä oli CMFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CMFI saavutti ATH-hinnaksi 0.138556 USD.
Mikä oli CMFI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CMFI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CMFI-rahakkeen treidausvolyymi?
CMFI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CMFI tänä vuonna korkeammalle?
CMFI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CMFI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
