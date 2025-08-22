Lisätietoja COFE-rahakkeesta

COFE-rahakkeen hintatiedot

COFE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

COFE-rahakkeen tokenomiikka

COFE-rahakkeen hintaennuste

COFFEE-logo

COFFEE – hinta (COFE)

Ei listattu

1COFE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen COFFEE (COFE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:18:40 (UTC+8)

COFFEE (COFE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-4.42%

-4.42%

COFFEE (COFE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana COFE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. COFE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa COFE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -4.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

COFFEE (COFE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 564.44K
$ 564.44K$ 564.44K

--
----

$ 564.44K
$ 564.44K$ 564.44K

8.00B
8.00B 8.00B

7,999,998,463.324271
7,999,998,463.324271 7,999,998,463.324271

COFFEE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 564.44K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. COFE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.00B ja sen kokonaistarjonta on 7999998463.324271. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 564.44K.

COFFEE (COFE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana COFFEE – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana COFFEE – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana COFFEE – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana COFFEE – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-17.44%
60 päivää$ 0-27.18%
90 päivää$ 0--

Mikä on COFFEE (COFE)

the project is just about meme on Ton blockchain (it is the first pre-sale meme token on Ton combining meme, gamification and defi together, launch in March 2024) At this moment, the community is stablized at 2000+, liquidity pool at major dex is around $900k (LP farming reward more than $500k in total). The treasury has fund over $1m. the project is series winner of Open League Competition (run by Ton foundation) and GemSquads battle (run by ston.fi, the major dex on Ton) with rewards more than $350k in total.

COFFEE (COFE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

COFFEE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon COFFEE (COFE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko COFFEE (COFE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita COFFEE-rahakkeelle.

Tarkista COFFEE-rahakkeen hintaennuste nyt!

COFE paikallisiin valuuttoihin

COFFEE (COFE) -rahakkeen tokenomiikka

COFFEE (COFE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää COFE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”COFFEE (COFE)”

Paljonko COFFEE (COFE) on arvoltaan tänään?
COFE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on COFE-USD-parin nykyinen hinta?
COFE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on COFFEE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen COFE markkina-arvo on $ 564.44K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on COFE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
COFE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.00B USD.
Mikä oli COFE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
COFE saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli COFE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
COFE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on COFE-rahakkeen treidausvolyymi?
COFE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko COFE tänä vuonna korkeammalle?
COFE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso COFE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

