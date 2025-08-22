Lisätietoja CMX-rahakkeesta

CMX-rahakkeen hintatiedot

CMX-rahakkeen valkoinen paperi

CMX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CMX-rahakkeen tokenomiikka

CMX-rahakkeen hintaennuste

CMX Agent – hinta (CMX)

Ei listattu

1CMX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00029623
$0.00029623
-3.60%1D
USD
Reaaliaikainen CMX Agent (CMX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:36:56 (UTC+8)

CMX Agent (CMX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00467669
$ 0.00467669

$ 0
$ 0

-1.72%

-3.67%

-5.40%

-5.40%

CMX Agent (CMX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CMX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CMX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00467669, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CMX on muuttunut -1.72% viimeisen tunnin aikana, -3.67% 24 tunnin aikana ja -5.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CMX Agent (CMX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 267.43K
$ 267.43K

--
--

$ 296.23K
$ 296.23K

902.75M
902.75M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

CMX Agent-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 267.43K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 902.75M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 296.23K.

CMX Agent (CMX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CMX Agent – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CMX Agent – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana CMX Agent – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana CMX Agent – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.67%
30 päivää$ 0+18.02%
60 päivää$ 0+33.00%
90 päivää$ 0--

Mikä on CMX Agent (CMX)

CMX is a fully automated AI-driven agent built for crypto and money exchange, streamlining both P2P and OTC trading through advanced chatbots and messaging platforms. It enables users to execute trades instantly, securely, and seamlessly with zero friction, offering real-time automation, smart routing, and end-to-end encryption for reliable and scalable financial transactions across global markets.

CMX Agent-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CMX Agent (CMX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CMX Agent (CMX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CMX Agent-rahakkeelle.

Tarkista CMX Agent-rahakkeen hintaennuste nyt!

CMX paikallisiin valuuttoihin

CMX Agent (CMX) -rahakkeen tokenomiikka

CMX Agent (CMX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CMX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CMX Agent (CMX)”

Paljonko CMX Agent (CMX) on arvoltaan tänään?
CMX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CMX-USD-parin nykyinen hinta?
CMX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CMX Agent-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CMX markkina-arvo on $ 267.43K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 902.75M USD.
Mikä oli CMX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CMX saavutti ATH-hinnaksi 0.00467669 USD.
Mikä oli CMX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CMX-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CMX-rahakkeen treidausvolyymi?
CMX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CMX tänä vuonna korkeammalle?
CMX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CMX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:36:56 (UTC+8)

