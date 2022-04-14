CMX Agent (CMX) -rahakkeen tokenomiikka

CMX Agent (CMX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu CMX Agent (CMX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
CMX Agent (CMX) -rahakkeen tiedot

CMX is a fully automated AI-driven agent built for crypto and money exchange, streamlining both P2P and OTC trading through advanced chatbots and messaging platforms. It enables users to execute trades instantly, securely, and seamlessly with zero friction, offering real-time automation, smart routing, and end-to-end encryption for reliable and scalable financial transactions across global markets.

Virallinen verkkosivusto:
https://cmxagent.com
Valkoinen paperi:
https://docs.cmxagent.com

CMX Agent (CMX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu CMX Agent (CMX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 232.09K
$ 232.09K$ 232.09K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 902.75M
$ 902.75M$ 902.75M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 257.09K
$ 257.09K$ 257.09K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00467669
$ 0.00467669$ 0.00467669
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00018369
$ 0.00018369$ 0.00018369
Nykyinen hinta:
$ 0.00025724
$ 0.00025724$ 0.00025724

CMX Agent (CMX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

CMX Agent (CMX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CMX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CMX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CMX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CMX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CMX-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CMX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CMX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

