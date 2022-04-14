CHEEKS (CHEEKS) -rahakkeen tokenomiikka
Meet Cheeks, Ponke's best friend and the undisputed banana aficionado of the Solana ecosystem. Cheeks is not just another monkey; he's a symbol of community, camaraderie, and crypto fun. With an insatiable appetite for bananas, Cheeks is always on the hunt for the next big thing in the Solana jungle.
As a key figure in the growing community of Chad Monkeys, Cheeks embodies the playful yet determined spirit of this vibrant group. He brings together enthusiasts, traders, and innovators, all united by their love for memes, bananas, and the boundless possibilities of the Solana blockchain. Whether he's munching on his favorite fruit or leading the charge in new crypto adventures, Cheeks is always at the heart of the action, inspiring others to join the fun and embrace the future of digital assets.
CHEEKS (CHEEKS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
CHEEKS (CHEEKS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä CHEEKS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHEEKS-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät CHEEKS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CHEEKS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
CHEEKS-rahakkeen hintaennuste
