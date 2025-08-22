CatBread – hinta (CB)
CatBread (CB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CB on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CB on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -13.98% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
CatBread-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.71K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.26M ja sen kokonaistarjonta on 999255079.409. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.71K.
Tämän päivän aikana CatBread – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CatBread – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana CatBread – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana CatBread – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ 0
|-11.44%
|60 päivää
|$ 0
|+15.69%
|90 päivää
|$ 0
|--
Catbread ($CB) is a Solana memecoin brought back by the original team behind the viral sensation that rocked the last bull run. With the same spirit but a fresh start, $CB returns for a new cycle—stripped of all fluff. No taxes, no VCs, no roadmaps, and no empty promises. Just pure meme power, unfiltered community energy, and a slick, zero-friction relaunch on Solana. It’s nostalgia with a purpose—reigniting the spark that made it legendary. Catbread is everything you loved before, now faster, leaner, and meaner. Born from the culture, fueled by the people, and built entirely for the degens, by the degens.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
CatBread (CB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
