Cakepie-logo

Cakepie – hinta (CKP)

Ei listattu

1CKP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.49034
$0.49034$0.49034
+0.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Cakepie (CKP) -hintakaavio
Cakepie (CKP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.481695
$ 0.481695$ 0.481695
24 h:n matalin
$ 0.495201
$ 0.495201$ 0.495201
24 h:n korkein

$ 0.481695
$ 0.481695$ 0.481695

$ 0.495201
$ 0.495201$ 0.495201

$ 108.33
$ 108.33$ 108.33

$ 0.335309
$ 0.335309$ 0.335309

+0.01%

+0.22%

-2.90%

-2.90%

Cakepie (CKP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.49034. Viimeisen 24 tunnin aikana CKP on vaihdellut alimmillaan $ 0.481695 ja korkeimmillaan $ 0.495201 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CKP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 108.33, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.335309.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CKP on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, +0.22% 24 tunnin aikana ja -2.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cakepie (CKP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

--
----

$ 4.90M
$ 4.90M$ 4.90M

3.94M
3.94M 3.94M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Cakepie-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.93M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CKP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.94M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.90M.

Cakepie (CKP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Cakepie – USD -hinta muuttui $ +0.00108701.
Viimeisten 30 päivän aikana Cakepie – USD -hinnan muutos oli $ +0.0115884994.
Viimeisten 60 päivän aikana Cakepie – USD -hinnan muutos oli $ +0.0730154996.
Viimeisten 90 päivän aikana Cakepie – USD -hinnan muutos oli $ +0.0943261952847446.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00108701+0.22%
30 päivää$ +0.0115884994+2.36%
60 päivää$ +0.0730154996+14.89%
90 päivää$ +0.0943261952847446+23.82%

Mikä on Cakepie (CKP)

Cakepie is a state-of-the-art SubDAO created by Magpie to bolster the long-term sustainability of PancakeSwap.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Cakepie (CKP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Cakepie-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cakepie (CKP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cakepie (CKP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cakepie-rahakkeelle.

Tarkista Cakepie-rahakkeen hintaennuste nyt!

CKP paikallisiin valuuttoihin

Cakepie (CKP) -rahakkeen tokenomiikka

Cakepie (CKP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CKP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cakepie (CKP)”

Paljonko Cakepie (CKP) on arvoltaan tänään?
CKP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.49034 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CKP-USD-parin nykyinen hinta?
CKP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.49034. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cakepie-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CKP markkina-arvo on $ 1.93M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CKP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CKP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.94M USD.
Mikä oli CKP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CKP saavutti ATH-hinnaksi 108.33 USD.
Mikä oli CKP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CKP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.335309 USD.
Mikä on CKP-rahakkeen treidausvolyymi?
CKP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CKP tänä vuonna korkeammalle?
CKP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CKP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.