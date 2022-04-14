Bucket Token (BUT) -rahakkeen tokenomiikka
Bucket Token (BUT) -rahakkeen tiedot
Bucket Protocol is a next-generation Liquidity Layer on the Sui Network. It empowers users to mint the $BUCK stablecoin by locking various assets as collateral, while unlocking opportunities for yield generation and leveraged liquidity across the ecosystem.
Within just one month of launch, Bucket has become a top 10 DeFi application on the Sui blockchain. Today, we manage over $110M in Total Value Locked (TVL), serving as a foundation to support Sui ecosystem sustainability. Our mission is to expand $BUCK’s use cases, strengthen the ecosystem, and boost Sui’s liquidity.
Bucket Token (BUT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Bucket Token (BUT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Bucket Token (BUT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Bucket Token (BUT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä BUT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BUT-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät BUT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BUT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.