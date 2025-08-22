Lisätietoja BSCPAD-rahakkeesta

1BSCPAD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01565333
$0.01565333
-3.50%1D
Reaaliaikainen BSCPAD (BSCPAD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:56:42 (UTC+8)

BSCPAD (BSCPAD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01545154
$ 0.01545154
24 h:n matalin
$ 0.01624223
$ 0.01624223
24 h:n korkein

$ 0.01545154
$ 0.01545154

$ 0.01624223
$ 0.01624223

$ 7.45
$ 7.45

$ 0.01370459
$ 0.01370459

+0.02%

-3.57%

-3.45%

-3.45%

BSCPAD (BSCPAD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01565333. Viimeisen 24 tunnin aikana BSCPAD on vaihdellut alimmillaan $ 0.01545154 ja korkeimmillaan $ 0.01624223 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BSCPAD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.45, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01370459.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BSCPAD on muuttunut +0.02% viimeisen tunnin aikana, -3.57% 24 tunnin aikana ja -3.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BSCPAD (BSCPAD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.24M
$ 1.24M

--
--

$ 2.75M
$ 2.75M

79.21M
79.21M

175,600,000.0
175,600,000.0

BSCPAD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.24M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BSCPAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 79.21M ja sen kokonaistarjonta on 175600000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.75M.

BSCPAD (BSCPAD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BSCPAD – USD -hinta muuttui $ -0.00058054851013756.
Viimeisten 30 päivän aikana BSCPAD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006560670.
Viimeisten 60 päivän aikana BSCPAD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0017764823.
Viimeisten 90 päivän aikana BSCPAD – USD -hinnan muutos oli $ -0.002289448217861985.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00058054851013756-3.57%
30 päivää$ -0.0006560670-4.19%
60 päivää$ +0.0017764823+11.35%
90 päivää$ -0.002289448217861985-12.75%

Mikä on BSCPAD (BSCPAD)

BSCPAD is a launchpad platform that benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Binance Smart Chain projects.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Virallinen verkkosivusto

BSCPAD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BSCPAD (BSCPAD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BSCPAD (BSCPAD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BSCPAD-rahakkeelle.

Tarkista BSCPAD-rahakkeen hintaennuste nyt!

BSCPAD paikallisiin valuuttoihin

BSCPAD (BSCPAD) -rahakkeen tokenomiikka

BSCPAD (BSCPAD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BSCPAD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "BSCPAD (BSCPAD)"

Paljonko BSCPAD (BSCPAD) on arvoltaan tänään?
BSCPAD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01565333 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BSCPAD-USD-parin nykyinen hinta?
BSCPAD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01565333. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BSCPAD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BSCPAD markkina-arvo on $ 1.24M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BSCPAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BSCPAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 79.21M USD.
Mikä oli BSCPAD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BSCPAD saavutti ATH-hinnaksi 7.45 USD.
Mikä oli BSCPAD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BSCPAD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01370459 USD.
Mikä on BSCPAD-rahakkeen treidausvolyymi?
BSCPAD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BSCPAD tänä vuonna korkeammalle?
BSCPAD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BSCPAD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
BSCPAD (BSCPAD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

