BROT – hinta (BROT)

Ei listattu

1BROT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-10.80%1D
Reaaliaikainen BROT (BROT) -hintakaavio
BROT (BROT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0000634
$ 0.0000634$ 0.0000634
24 h:n matalin
$ 0.00007245
$ 0.00007245$ 0.00007245
24 h:n korkein

$ 0.0000634
$ 0.0000634$ 0.0000634

$ 0.00007245
$ 0.00007245$ 0.00007245

$ 0.00667046
$ 0.00667046$ 0.00667046

$ 0.00005871
$ 0.00005871$ 0.00005871

-0.83%

-10.99%

-23.12%

-23.12%

BROT (BROT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00006399. Viimeisen 24 tunnin aikana BROT on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000634 ja korkeimmillaan $ 0.00007245 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BROT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00667046, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00005871.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BROT on muuttunut -0.83% viimeisen tunnin aikana, -10.99% 24 tunnin aikana ja -23.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BROT (BROT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 63.98K
$ 63.98K$ 63.98K

--
----

$ 63.98K
$ 63.98K$ 63.98K

999.93M
999.93M 999.93M

999,931,068.061137
999,931,068.061137 999,931,068.061137

BROT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 63.98K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BROT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.93M ja sen kokonaistarjonta on 999931068.061137. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 63.98K.

BROT (BROT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BROT – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BROT – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000153441.
Viimeisten 60 päivän aikana BROT – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000008819.
Viimeisten 90 päivän aikana BROT – USD -hinnan muutos oli $ -0.00005631779013573134.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-10.99%
30 päivää$ -0.0000153441-23.97%
60 päivää$ +0.0000008819+1.38%
90 päivää$ -0.00005631779013573134-46.81%

Mikä on BROT (BROT)

Blockrot ($BROT) is the first tokenized, interactive 3D AI agent livestreamer and gamer. The project merges AI and gaming technology with the decentralized culture of Web3, offering real-time community interaction, co-creation and engagement. Its primary purpose is to build groundbreaking technology within an engaging, community-driven ecosystem where participants can co-create Blockrot and shape future innovations.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

BROT (BROT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BROT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BROT (BROT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BROT (BROT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BROT-rahakkeelle.

Tarkista BROT-rahakkeen hintaennuste nyt!

BROT paikallisiin valuuttoihin

BROT (BROT) -rahakkeen tokenomiikka

BROT (BROT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BROT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BROT (BROT)”

Paljonko BROT (BROT) on arvoltaan tänään?
BROT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00006399 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BROT-USD-parin nykyinen hinta?
BROT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00006399. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BROT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BROT markkina-arvo on $ 63.98K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BROT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BROT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.93M USD.
Mikä oli BROT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BROT saavutti ATH-hinnaksi 0.00667046 USD.
Mikä oli BROT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BROT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00005871 USD.
Mikä on BROT-rahakkeen treidausvolyymi?
BROT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BROT tänä vuonna korkeammalle?
BROT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BROT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
