Boshi-logo

Boshi – hinta (BOSHI)

Ei listattu

1BOSHI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-10.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Boshi (BOSHI) -hintakaavio
Boshi (BOSHI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n korkein

-0.56%

-10.41%

-6.39%

-6.39%

Boshi (BOSHI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0000972. Viimeisen 24 tunnin aikana BOSHI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00009415 ja korkeimmillaan $ 0.00010915 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOSHI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00640556, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00004752.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BOSHI on muuttunut -0.56% viimeisen tunnin aikana, -10.41% 24 tunnin aikana ja -6.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Boshi (BOSHI) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

Boshi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 95.74K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BOSHI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 985.00M ja sen kokonaistarjonta on 984998976.83. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 95.74K.

Boshi (BOSHI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Boshi – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Boshi – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000090251.
Viimeisten 60 päivän aikana Boshi – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000189907.
Viimeisten 90 päivän aikana Boshi – USD -hinnan muutos oli $ -0.00001736196420346844.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-10.41%
30 päivää$ -0.0000090251-9.28%
60 päivää$ +0.0000189907+19.54%
90 päivää$ -0.00001736196420346844-15.15%

Mikä on Boshi (BOSHI)

Boshi is a community-based memecoin built on the Base. Its purpose is to provide a platform for users to engage in meme-based activities, including trading, sharing, and creating memes within the community. The coin's function revolves around fostering a vibrant and active community of meme enthusiasts who contribute to the ecosystem through meme creation, sharing, and trading. Its utility lies in its ability to facilitate transactions and interactions within the community, allowing members to participate in meme-related activities and potentially benefit from the growth of the community and the coin's value.

Boshi (BOSHI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Boshi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Boshi (BOSHI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Boshi (BOSHI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Boshi-rahakkeelle.

Tarkista Boshi-rahakkeen hintaennuste nyt!

BOSHI paikallisiin valuuttoihin

Boshi (BOSHI) -rahakkeen tokenomiikka

Boshi (BOSHI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BOSHI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Boshi (BOSHI)”

Paljonko Boshi (BOSHI) on arvoltaan tänään?
BOSHI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000972 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BOSHI-USD-parin nykyinen hinta?
BOSHI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0000972. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Boshi-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BOSHI markkina-arvo on $ 95.74K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BOSHI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BOSHI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 985.00M USD.
Mikä oli BOSHI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BOSHI saavutti ATH-hinnaksi 0.00640556 USD.
Mikä oli BOSHI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BOSHI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00004752 USD.
Mikä on BOSHI-rahakkeen treidausvolyymi?
BOSHI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BOSHI tänä vuonna korkeammalle?
BOSHI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BOSHI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Boshi (BOSHI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

