Booshi-logo

Booshi – hinta (BOOSHI)

Ei listattu

1BOOSHI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Booshi (BOOSHI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:56:03 (UTC+8)

Booshi (BOOSHI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Booshi (BOOSHI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BOOSHI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOOSHI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BOOSHI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Booshi (BOOSHI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 922.58K
$ 922.58K$ 922.58K

--
----

$ 922.58K
$ 922.58K$ 922.58K

10.00B
10.00B 10.00B

9,999,950,200.0
9,999,950,200.0 9,999,950,200.0

Booshi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 922.58K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BOOSHI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00B ja sen kokonaistarjonta on 9999950200.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 922.58K.

Booshi (BOOSHI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Booshi – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Booshi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Booshi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Booshi – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-4.84%
60 päivää$ 0+8.58%
90 päivää$ 0--

Mikä on Booshi (BOOSHI)

Booshi is a unique memecoin with its own ecosystem, combining the playful energy of a Shiba Inu with a ghostly twist! Built on the Base network, Booshi is backed by a passionate community and an experienced team. $Booshi opens the doors to Booshi Survivors, a survivors 2d game available for mobile and browser where users can mint NFTs and level them up, participating in tournaments with weekly and monthly prizes!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Booshi (BOOSHI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Booshi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Booshi (BOOSHI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Booshi (BOOSHI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Booshi-rahakkeelle.

Tarkista Booshi-rahakkeen hintaennuste nyt!

BOOSHI paikallisiin valuuttoihin

Booshi (BOOSHI) -rahakkeen tokenomiikka

Booshi (BOOSHI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BOOSHI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Booshi (BOOSHI)”

Paljonko Booshi (BOOSHI) on arvoltaan tänään?
BOOSHI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BOOSHI-USD-parin nykyinen hinta?
BOOSHI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Booshi-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BOOSHI markkina-arvo on $ 922.58K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BOOSHI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BOOSHI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00B USD.
Mikä oli BOOSHI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BOOSHI saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BOOSHI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BOOSHI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BOOSHI-rahakkeen treidausvolyymi?
BOOSHI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BOOSHI tänä vuonna korkeammalle?
BOOSHI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BOOSHI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
