boby – hinta (BOBY)

Ei listattu

1BOBY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-6.60%1D
USD
Reaaliaikainen boby (BOBY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:59:17 (UTC+8)

boby (BOBY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+6.54%

-6.69%

-13.78%

-13.78%

boby (BOBY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BOBY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOBY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BOBY on muuttunut +6.54% viimeisen tunnin aikana, -6.69% 24 tunnin aikana ja -13.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

boby (BOBY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 17.57K
$ 17.57K$ 17.57K

$ 17.57K
$ 17.57K$ 17.57K

999.76M
999.76M 999.76M

999,757,618.350798
999,757,618.350798 999,757,618.350798

boby-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 17.57K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BOBY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.76M ja sen kokonaistarjonta on 999757618.350798. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.57K.

boby (BOBY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana boby – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana boby – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana boby – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana boby – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-6.69%
30 päivää$ 0+2.59%
60 päivää$ 0+43.23%
90 päivää$ 0--

Mikä on boby (BOBY)

Let $BOBY bring the joy of wagging tails to your crypto wallet! Whether you’re here for the laughs, the love of memes, or the potential for growth, Boby Token is ready to lead the way. boby ots new mem token just lanched and we hope that we take over all mem token , we understand the growing of meme token around the word, and we hope to be number 1 one day, also we hope to every one who invisted in boby token to get teach.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

boby (BOBY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

boby-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon boby (BOBY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko boby (BOBY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita boby-rahakkeelle.

Tarkista boby-rahakkeen hintaennuste nyt!

BOBY paikallisiin valuuttoihin

boby (BOBY) -rahakkeen tokenomiikka

boby (BOBY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BOBY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”boby (BOBY)”

Paljonko boby (BOBY) on arvoltaan tänään?
BOBY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BOBY-USD-parin nykyinen hinta?
BOBY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on boby-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BOBY markkina-arvo on $ 17.57K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BOBY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BOBY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.76M USD.
Mikä oli BOBY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BOBY saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BOBY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BOBY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BOBY-rahakkeen treidausvolyymi?
BOBY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BOBY tänä vuonna korkeammalle?
BOBY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BOBY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.