BITT – hinta (BITT)

Ei listattu

1BITT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00785251
$0.00785251$0.00785251
+3.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen BITT (BITT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:57:19 (UTC+8)

BITT (BITT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00759342
$ 0.00759342$ 0.00759342
24 h:n matalin
$ 0.00785243
$ 0.00785243$ 0.00785243
24 h:n korkein

$ 0.00759342
$ 0.00759342$ 0.00759342

$ 0.00785243
$ 0.00785243$ 0.00785243

$ 0.652968
$ 0.652968$ 0.652968

$ 0.00011911
$ 0.00011911$ 0.00011911

+2.21%

+3.41%

+5,849.79%

+5,849.79%

BITT (BITT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00785251. Viimeisen 24 tunnin aikana BITT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00759342 ja korkeimmillaan $ 0.00785243 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BITT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.652968, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00011911.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BITT on muuttunut +2.21% viimeisen tunnin aikana, +3.41% 24 tunnin aikana ja +5,849.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BITT (BITT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 76.17K
$ 76.17K$ 76.17K

--
----

$ 329.81K
$ 329.81K$ 329.81K

9.70M
9.70M 9.70M

42,000,000.0
42,000,000.0 42,000,000.0

BITT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 76.17K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BITT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.70M ja sen kokonaistarjonta on 42000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 329.81K.

BITT (BITT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BITT – USD -hinta muuttui $ +0.00025896.
Viimeisten 30 päivän aikana BITT – USD -hinnan muutos oli $ +0.0010520290.
Viimeisten 60 päivän aikana BITT – USD -hinnan muutos oli $ +0.1180030584.
Viimeisten 90 päivän aikana BITT – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00025896+3.41%
30 päivää$ +0.0010520290+13.40%
60 päivää$ +0.1180030584+1,502.74%
90 päivää$ 0--

Mikä on BITT (BITT)

BITT is an ERC20 token built to reward holders and community members through fun and unique utility. BITT is constantly evolving to further benefit holders. Investors can earn rewards by interacting with BITT social platforms, as well as holding, staking, and spending BITT. Holders also receive discounts on branded BITT tools such as the Bitswap DEX aggregator and exchange. BITT's deflationary instrument is activated whenever BITT is used to purchase an NFT on the Bitswap platform. The project seeks to be inclusive of all members of the diverse crypto space through social integrations. Existing communities can incorporate BITT into their Discord or Telegram servers with the TIP.CC bot.

BITT (BITT) -resurssi

BITT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BITT (BITT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BITT (BITT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BITT-rahakkeelle.

Tarkista BITT-rahakkeen hintaennuste nyt!

BITT paikallisiin valuuttoihin

BITT (BITT) -rahakkeen tokenomiikka

BITT (BITT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BITT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BITT (BITT)”

Paljonko BITT (BITT) on arvoltaan tänään?
BITT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00785251 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BITT-USD-parin nykyinen hinta?
BITT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00785251. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BITT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BITT markkina-arvo on $ 76.17K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BITT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BITT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.70M USD.
Mikä oli BITT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BITT saavutti ATH-hinnaksi 0.652968 USD.
Mikä oli BITT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BITT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00011911 USD.
Mikä on BITT-rahakkeen treidausvolyymi?
BITT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BITT tänä vuonna korkeammalle?
BITT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BITT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:57:19 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.