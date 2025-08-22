Lisätietoja BMEX-rahakkeesta

BitMEX – hinta (BMEX)

1BMEX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.332452
$0.332452$0.332452
-3.90%1D
USD
Reaaliaikainen BitMEX (BMEX) -hintakaavio
BitMEX (BMEX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.330795
24 h:n matalin
$ 0.348818
24 h:n korkein

$ 0.330795
$ 0.348818
$ 1.29
$ 0.090334
+0.07%

-4.05%

-0.14%

-0.14%

BitMEX (BMEX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.332456. Viimeisen 24 tunnin aikana BMEX on vaihdellut alimmillaan $ 0.330795 ja korkeimmillaan $ 0.348818 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BMEX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.29, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.090334.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BMEX on muuttunut +0.07% viimeisen tunnin aikana, -4.05% 24 tunnin aikana ja -0.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BitMEX (BMEX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 33.16M
--
$ 149.60M
99.75M
450,000,000.0
BitMEX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 33.16M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BMEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.75M ja sen kokonaistarjonta on 450000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 149.60M.

BitMEX (BMEX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BitMEX – USD -hinta muuttui $ -0.0140498434912631.
Viimeisten 30 päivän aikana BitMEX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0078056014.
Viimeisten 60 päivän aikana BitMEX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0264599403.
Viimeisten 90 päivän aikana BitMEX – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008844657519045.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0140498434912631-4.05%
30 päivää$ +0.0078056014+2.35%
60 päivää$ +0.0264599403+7.96%
90 päivää$ -0.0008844657519045-0.26%

Mikä on BitMEX (BMEX)

BMEX is the token for the BitMEX derivative exchange. Traders on the platform will be able to start earning BMEX tokens. As part of the launch, there will be an airdrop reward for sign ups, referrals, and trading activities on the exchange. BMEX token holders will be able to enjoy trading fees discounts, preferred rates in earn products, early access to new features, swags, academy access, and return through token burns.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

BitMEX (BMEX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BitMEX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BitMEX (BMEX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BitMEX (BMEX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BitMEX-rahakkeelle.

Tarkista BitMEX-rahakkeen hintaennuste nyt!

BMEX paikallisiin valuuttoihin

BitMEX (BMEX) -rahakkeen tokenomiikka

BitMEX (BMEX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BMEX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BitMEX (BMEX)”

Paljonko BitMEX (BMEX) on arvoltaan tänään?
BMEX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.332456 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BMEX-USD-parin nykyinen hinta?
BMEX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.332456. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BitMEX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BMEX markkina-arvo on $ 33.16M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BMEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BMEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.75M USD.
Mikä oli BMEX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BMEX saavutti ATH-hinnaksi 1.29 USD.
Mikä oli BMEX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BMEX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.090334 USD.
Mikä on BMEX-rahakkeen treidausvolyymi?
BMEX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BMEX tänä vuonna korkeammalle?
BMEX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BMEX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
BitMEX (BMEX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

