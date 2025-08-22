Lisätietoja BTCP-rahakkeesta

BTCP-rahakkeen hintatiedot

BTCP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BTCP-rahakkeen tokenomiikka

BTCP-rahakkeen hintaennuste

Bitcoin Pro-logo

Bitcoin Pro – hinta (BTCP)

Ei listattu

1BTCP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$13.78
$13.78
-0.90%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Bitcoin Pro (BTCP) -hintakaavio
Bitcoin Pro (BTCP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 13.78
$ 13.78
24 h:n matalin
$ 13.96
$ 13.96
24 h:n korkein

$ 13.78
$ 13.78

$ 13.96
$ 13.96

$ 1,209.85
$ 1,209.85

$ 0
$ 0

-0.07%

-0.93%

-6.45%

-6.45%

Bitcoin Pro (BTCP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $13.78. Viimeisen 24 tunnin aikana BTCP on vaihdellut alimmillaan $ 13.78 ja korkeimmillaan $ 13.96 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BTCP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1,209.85, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BTCP on muuttunut -0.07% viimeisen tunnin aikana, -0.93% 24 tunnin aikana ja -6.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bitcoin Pro (BTCP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.78M
$ 1.78M

--
--

$ 28.93M
$ 28.93M

129.02K
129.02K

2,100,000.0
2,100,000.0

Bitcoin Pro-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.78M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BTCP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 129.02K ja sen kokonaistarjonta on 2100000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 28.93M.

Bitcoin Pro (BTCP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bitcoin Pro – USD -hinta muuttui $ -0.12992256078302.
Viimeisten 30 päivän aikana Bitcoin Pro – USD -hinnan muutos oli $ +2.4803696840.
Viimeisten 60 päivän aikana Bitcoin Pro – USD -hinnan muutos oli $ +5.1166669580.
Viimeisten 90 päivän aikana Bitcoin Pro – USD -hinnan muutos oli $ +3.497893388402201.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.12992256078302-0.93%
30 päivää$ +2.4803696840+18.00%
60 päivää$ +5.1166669580+37.13%
90 päivää$ +3.497893388402201+34.02%

Mikä on Bitcoin Pro (BTCP)

With Bitcoin PRO, you have all of the great features that are associated with the standard Bitcoin (BTC) only the PRO version is faster, has lower fees and is completely decentralized.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Bitcoin Pro (BTCP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Bitcoin Pro-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bitcoin Pro (BTCP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bitcoin Pro (BTCP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bitcoin Pro-rahakkeelle.

Tarkista Bitcoin Pro-rahakkeen hintaennuste nyt!

BTCP paikallisiin valuuttoihin

Bitcoin Pro (BTCP) -rahakkeen tokenomiikka

Bitcoin Pro (BTCP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BTCP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bitcoin Pro (BTCP)”

Paljonko Bitcoin Pro (BTCP) on arvoltaan tänään?
BTCP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 13.78 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BTCP-USD-parin nykyinen hinta?
BTCP -USD-parin nykyinen hinta on $ 13.78. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bitcoin Pro-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BTCP markkina-arvo on $ 1.78M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BTCP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BTCP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 129.02K USD.
Mikä oli BTCP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BTCP saavutti ATH-hinnaksi 1,209.85 USD.
Mikä oli BTCP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BTCP-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BTCP-rahakkeen treidausvolyymi?
BTCP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BTCP tänä vuonna korkeammalle?
BTCP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BTCP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:55:01 (UTC+8)

Bitcoin Pro (BTCP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.