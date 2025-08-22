Lisätietoja BRRR-rahakkeesta

BRRR-rahakkeen hintatiedot

BRRR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BRRR-rahakkeen tokenomiikka

BRRR-rahakkeen hintaennuste

Bitcoin Printer-logo

Bitcoin Printer – hinta (BRRR)

Ei listattu

1BRRR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-3.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Bitcoin Printer (BRRR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:55:59 (UTC+8)

Bitcoin Printer (BRRR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.63%

-12.54%

-12.54%

Bitcoin Printer (BRRR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BRRR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BRRR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BRRR on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -3.63% 24 tunnin aikana ja -12.54% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bitcoin Printer (BRRR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 10.29K
$ 10.29K$ 10.29K

--
----

$ 10.29K
$ 10.29K$ 10.29K

968.56M
968.56M 968.56M

968,559,309.5239941
968,559,309.5239941 968,559,309.5239941

Bitcoin Printer-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.29K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BRRR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 968.56M ja sen kokonaistarjonta on 968559309.5239941. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.29K.

Bitcoin Printer (BRRR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bitcoin Printer – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Bitcoin Printer – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Bitcoin Printer – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Bitcoin Printer – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.63%
30 päivää$ 0-18.02%
60 päivää$ 0+5.21%
90 päivää$ 0--

Mikä on Bitcoin Printer (BRRR)

$BRRR is a Solana-based token that redistributes 5% of all transaction volume to holders in native Bitcoin ($BTC). The project aims to provide a simple, transparent, and fully automated way to earn Bitcoin without staking, farming, or claiming. Rewards are sent directly to holders’ wallets, requiring no user action. $BRRR uses trading volume as its core mechanic, creating a passive and sustainable $BTC yield system. By leveraging Solana’s high throughput and low fees, the project ensures scalable and efficient reward distribution.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Bitcoin Printer (BRRR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Bitcoin Printer-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bitcoin Printer (BRRR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bitcoin Printer (BRRR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bitcoin Printer-rahakkeelle.

Tarkista Bitcoin Printer-rahakkeen hintaennuste nyt!

BRRR paikallisiin valuuttoihin

Bitcoin Printer (BRRR) -rahakkeen tokenomiikka

Bitcoin Printer (BRRR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BRRR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bitcoin Printer (BRRR)”

Paljonko Bitcoin Printer (BRRR) on arvoltaan tänään?
BRRR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BRRR-USD-parin nykyinen hinta?
BRRR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bitcoin Printer-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BRRR markkina-arvo on $ 10.29K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BRRR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BRRR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 968.56M USD.
Mikä oli BRRR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BRRR saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BRRR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BRRR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BRRR-rahakkeen treidausvolyymi?
BRRR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BRRR tänä vuonna korkeammalle?
BRRR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BRRR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

