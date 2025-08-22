Lisätietoja BEENZ-rahakkeesta

BEENZ-rahakkeen hintatiedot

BEENZ-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BEENZ-rahakkeen tokenomiikka

BEENZ-rahakkeen hintaennuste

BEENZ-logo

BEENZ – hinta (BEENZ)

Ei listattu

1BEENZ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00024723
$0.00024723$0.00024723
-1.00%1D
USD
Reaaliaikainen BEENZ (BEENZ) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:29:32 (UTC+8)

BEENZ (BEENZ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02917929
$ 0.02917929$ 0.02917929

$ 0
$ 0$ 0

+3.18%

-1.03%

-22.54%

-22.54%

BEENZ (BEENZ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BEENZ on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BEENZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02917929, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BEENZ on muuttunut +3.18% viimeisen tunnin aikana, -1.03% 24 tunnin aikana ja -22.54% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BEENZ (BEENZ) -rahakkeen markkinatiedot

$ 245.82K
$ 245.82K$ 245.82K

--
----

$ 245.82K
$ 245.82K$ 245.82K

999.86M
999.86M 999.86M

999,855,671.177994
999,855,671.177994 999,855,671.177994

BEENZ-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 245.82K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BEENZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.86M ja sen kokonaistarjonta on 999855671.177994. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 245.82K.

BEENZ (BEENZ) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BEENZ – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BEENZ – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana BEENZ – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana BEENZ – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.03%
30 päivää$ 0-17.60%
60 päivää$ 0-7.13%
90 päivää$ 0--

Mikä on BEENZ (BEENZ)

One of the earliest virtual currencies, now on Solana One of the earliest virtual currencies, now on Solana One of the earliest virtual currencies, now on Solana One of the earliest virtual currencies, now on Solana One of the earliest virtual currencies, now on Solana One of the earliest virtual currencies, now on Solana One of the earliest virtual currencies, now on Solana One of the earliest virtual currencies, now on Solana One of the earliest virtual currencies, now on Solana

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

BEENZ (BEENZ) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BEENZ-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BEENZ (BEENZ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BEENZ (BEENZ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BEENZ-rahakkeelle.

Tarkista BEENZ-rahakkeen hintaennuste nyt!

BEENZ paikallisiin valuuttoihin

BEENZ (BEENZ) -rahakkeen tokenomiikka

BEENZ (BEENZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BEENZ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BEENZ (BEENZ)”

Paljonko BEENZ (BEENZ) on arvoltaan tänään?
BEENZ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BEENZ-USD-parin nykyinen hinta?
BEENZ -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BEENZ-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BEENZ markkina-arvo on $ 245.82K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BEENZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BEENZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.86M USD.
Mikä oli BEENZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BEENZ saavutti ATH-hinnaksi 0.02917929 USD.
Mikä oli BEENZ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BEENZ-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BEENZ-rahakkeen treidausvolyymi?
BEENZ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BEENZ tänä vuonna korkeammalle?
BEENZ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BEENZ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:29:32 (UTC+8)

BEENZ (BEENZ) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

