Bangkit – hinta (BKIT)

1BKIT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-1.10%1D
Reaaliaikainen Bangkit (BKIT) -hintakaavio
Bangkit (BKIT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

$ 0.00011299
$ 0.00011299$ 0.00011299

-1.17%

-58.79%

-58.79%

Bangkit (BKIT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BKIT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BKIT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00011299, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BKIT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.17% 24 tunnin aikana ja -58.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bangkit (BKIT) -rahakkeen markkinatiedot

Bangkit-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 40.53K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BKIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 80.00B ja sen kokonaistarjonta on 80000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 40.53K.

Bangkit (BKIT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bangkit – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Bangkit – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Bangkit – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Bangkit – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.17%
30 päivää$ 0-58.27%
60 päivää$ 0-35.16%
90 päivää$ 0--

Mikä on Bangkit (BKIT)

Bangkit ($BKIT) is the inaugural token launched by Meme Blind Box, a groundbreaking AI agent designed to autonomously create meme tokens on the Base blockchain, with a unique twist—it’s driven by community sentiment and trends. This innovative approach marks a significant evolution in the world of meme tokens, merging artificial intelligence with the power of decentralized, community-driven creativity. The result is a dynamic ecosystem where the voice of the community directly shapes the narrative, style, and success of the tokens. The story of $BKIT began at Devcon 2024 in Bangkok during a live demonstration that captivated audiences with its potential to revolutionize how meme tokens are conceived and adopted. This milestone marked the birth of a new era where tokens are not only AI-generated but also community-owned, creating a symbiotic relationship between technology and its supporters. By harnessing the power of collective input, $BKIT exemplifies a spirit of inclusivity, creativity, and shared ownership. Bangkit is more than a token; it represents a movement—an invitation to join the Bangkit Litter 🐱, a growing community of enthusiasts who embrace the limitless possibilities of AI-crafted tokens. Together, they are redefining the meme token landscape, pushing boundaries, and unleashing the collective imagination to create something truly extraordinary. Whether you're a blockchain enthusiast, a creative mind, or a meme lover, $BKIT offers an opportunity to be part of a vibrant, collaborative journey into the future of tokenomics. Jump in today and explore the exciting world of $BKIT—where AI innovation meets human ingenuity.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Bangkit (BKIT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Bangkit-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bangkit (BKIT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bangkit (BKIT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bangkit-rahakkeelle.

Tarkista Bangkit-rahakkeen hintaennuste nyt!

BKIT paikallisiin valuuttoihin

Bangkit (BKIT) -rahakkeen tokenomiikka

Bangkit (BKIT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BKIT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bangkit (BKIT)”

Paljonko Bangkit (BKIT) on arvoltaan tänään?
BKIT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BKIT-USD-parin nykyinen hinta?
BKIT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bangkit-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BKIT markkina-arvo on $ 40.53K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BKIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BKIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 80.00B USD.
Mikä oli BKIT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BKIT saavutti ATH-hinnaksi 0.00011299 USD.
Mikä oli BKIT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BKIT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BKIT-rahakkeen treidausvolyymi?
BKIT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BKIT tänä vuonna korkeammalle?
BKIT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BKIT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
