Bangkit – hinta (BKIT)
--
-1.17%
-58.79%
-58.79%
Bangkit (BKIT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BKIT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BKIT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00011299, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BKIT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.17% 24 tunnin aikana ja -58.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Bangkit-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 40.53K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BKIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 80.00B ja sen kokonaistarjonta on 80000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 40.53K.
Tämän päivän aikana Bangkit – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Bangkit – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Bangkit – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Bangkit – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-1.17%
|30 päivää
|$ 0
|-58.27%
|60 päivää
|$ 0
|-35.16%
|90 päivää
|$ 0
|--
Bangkit ($BKIT) is the inaugural token launched by Meme Blind Box, a groundbreaking AI agent designed to autonomously create meme tokens on the Base blockchain, with a unique twist—it’s driven by community sentiment and trends. This innovative approach marks a significant evolution in the world of meme tokens, merging artificial intelligence with the power of decentralized, community-driven creativity. The result is a dynamic ecosystem where the voice of the community directly shapes the narrative, style, and success of the tokens. The story of $BKIT began at Devcon 2024 in Bangkok during a live demonstration that captivated audiences with its potential to revolutionize how meme tokens are conceived and adopted. This milestone marked the birth of a new era where tokens are not only AI-generated but also community-owned, creating a symbiotic relationship between technology and its supporters. By harnessing the power of collective input, $BKIT exemplifies a spirit of inclusivity, creativity, and shared ownership. Bangkit is more than a token; it represents a movement—an invitation to join the Bangkit Litter 🐱, a growing community of enthusiasts who embrace the limitless possibilities of AI-crafted tokens. Together, they are redefining the meme token landscape, pushing boundaries, and unleashing the collective imagination to create something truly extraordinary. Whether you're a blockchain enthusiast, a creative mind, or a meme lover, $BKIT offers an opportunity to be part of a vibrant, collaborative journey into the future of tokenomics. Jump in today and explore the exciting world of $BKIT—where AI innovation meets human ingenuity.
