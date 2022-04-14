Bag (BAG) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Bag (BAG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Bag (BAG) -rahakkeen tiedot

Bag.win is the world’s most immersive online casino. Come play your favorite games, degen with your friends, and enjoy the thrill of Vegas from the comfort of home. You can play on any mobile or desktop browser. Choose your gaming experience by playing in the Bag City Metaverse or on a classic 2D interface. Use $BAG to play games and boost your cashback and referral rewards. The more $BAG you hold, the higher reward multiplier you earn.

Virallinen verkkosivusto:
https://bag.win
Valkoinen paperi:
https://docs.bagcoin.org

Bag (BAG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Bag (BAG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 899.53K
Kokonaistarjonta:
$ 5.94B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 5.94B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 899.53K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00620995
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00015152
Bag (BAG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Bag (BAG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BAG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BAG-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BAG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BAG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BAG-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BAG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BAG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

