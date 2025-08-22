Lisätietoja AVINOC-rahakkeesta

AVINOC-logo

AVINOC – hinta (AVINOC)

Ei listattu

1AVINOC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00899594
$0.00899594
+25.90%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen AVINOC (AVINOC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:37:35 (UTC+8)

AVINOC (AVINOC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00700851
$ 0.00700851
24 h:n matalin
$ 0.00899874
$ 0.00899874
24 h:n korkein

$ 0.00700851
$ 0.00700851

$ 0.00899874
$ 0.00899874

$ 3.29
$ 3.29

$ 0
$ 0

-0.00%

+25.92%

-13.47%

-13.47%

AVINOC (AVINOC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00899594. Viimeisen 24 tunnin aikana AVINOC on vaihdellut alimmillaan $ 0.00700851 ja korkeimmillaan $ 0.00899874 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AVINOC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.29, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AVINOC on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, +25.92% 24 tunnin aikana ja -13.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AVINOC (AVINOC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.50M
$ 1.50M

--
--

$ 9.00M
$ 9.00M

167.02M
167.02M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

AVINOC-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.50M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AVINOC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 167.02M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.00M.

AVINOC (AVINOC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana AVINOC – USD -hinta muuttui $ +0.00185164.
Viimeisten 30 päivän aikana AVINOC – USD -hinnan muutos oli $ +0.0009305193.
Viimeisten 60 päivän aikana AVINOC – USD -hinnan muutos oli $ -0.0013194345.
Viimeisten 90 päivän aikana AVINOC – USD -hinnan muutos oli $ -0.00298578842307045.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00185164+25.92%
30 päivää$ +0.0009305193+10.34%
60 päivää$ -0.0013194345-14.66%
90 päivää$ -0.00298578842307045-24.91%

Mikä on AVINOC (AVINOC)

AVINOC is a consistent, integrated and permissionless base data layer for decentralized, transparent and worldwide coordination of business flights within the general aviation, to achieve optimal utilization and reduce costs significantly. Every user involved in AVINOC possesses a local copy of all relevant data. This creates new opportunities for global, direct, permissionless, and fast communication between participants involved in the complex aviation business. AVINOC makes all necessary information of availability of staff and equipment visible in a decentralized manner. Efforts for communication and coordination can be reduced to a minimum or, in most cases, they can be totally eliminated.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

AVINOC-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AVINOC (AVINOC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AVINOC (AVINOC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AVINOC-rahakkeelle.

Tarkista AVINOC-rahakkeen hintaennuste nyt!

AVINOC paikallisiin valuuttoihin

AVINOC (AVINOC) -rahakkeen tokenomiikka

AVINOC (AVINOC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AVINOC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AVINOC (AVINOC)”

Paljonko AVINOC (AVINOC) on arvoltaan tänään?
AVINOC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00899594 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AVINOC-USD-parin nykyinen hinta?
AVINOC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00899594. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AVINOC-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AVINOC markkina-arvo on $ 1.50M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AVINOC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AVINOC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 167.02M USD.
Mikä oli AVINOC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AVINOC saavutti ATH-hinnaksi 3.29 USD.
Mikä oli AVINOC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AVINOC-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on AVINOC-rahakkeen treidausvolyymi?
AVINOC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AVINOC tänä vuonna korkeammalle?
AVINOC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AVINOC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:37:35 (UTC+8)

AVINOC (AVINOC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

