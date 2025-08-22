Lisätietoja ARTH-rahakkeesta

ARTH-rahakkeen hintatiedot

ARTH-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ARTH-rahakkeen tokenomiikka

ARTH-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

ARTH-logo

ARTH – hinta (ARTH)

Ei listattu

1ARTH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$2.08
$2.08$2.08
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen ARTH (ARTH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:26:06 (UTC+8)

ARTH (ARTH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.49
$ 4.49$ 4.49

$ 0.108627
$ 0.108627$ 0.108627

--

--

+16.72%

+16.72%

ARTH (ARTH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $2.08. Viimeisen 24 tunnin aikana ARTH on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ARTH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.49, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.108627.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ARTH on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +16.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ARTH (ARTH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 916.95K
$ 916.95K$ 916.95K

--
----

$ 916.95K
$ 916.95K$ 916.95K

439.91K
439.91K 439.91K

439,908.746
439,908.746 439,908.746

ARTH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 916.95K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ARTH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 439.91K ja sen kokonaistarjonta on 439908.746. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 916.95K.

ARTH (ARTH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ARTH – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ARTH – USD -hinnan muutos oli $ +4.0783244320.
Viimeisten 60 päivän aikana ARTH – USD -hinnan muutos oli $ +4.7872870240.
Viimeisten 90 päivän aikana ARTH – USD -hinnan muutos oli $ +0.477113478719227.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +4.0783244320+196.07%
60 päivää$ +4.7872870240+230.16%
90 päivää$ +0.477113478719227+29.77%

Mikä on ARTH (ARTH)

ARTH is a next-generation digital currency known as a valuecoin in the MahaDAO protocol. ARTH is designed to tackle the depreciation of Fiat currencies and stablecoins (like US Dollar, Euro, DAI, USDT), but at the same time remain relatively stable (unlike Gold and Bitcoin). ARTH does this by being pegged to a basket of assets that represent strong hedges of each other; so that if one asset depreciates in buying power, the other appreciates because it acts as a hedge against the first asset, keeping the net buying power of the entire basket unchanged. ARTH is only minted when collateral is deposited into any one of the protocol pools. This ensures that every ARTH that is minted will always have some kind of backing to ensure its stability. ARTH is burnt when it is redeemed for its underlying collateral.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

ARTH (ARTH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

ARTH-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ARTH (ARTH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ARTH (ARTH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ARTH-rahakkeelle.

Tarkista ARTH-rahakkeen hintaennuste nyt!

ARTH paikallisiin valuuttoihin

ARTH (ARTH) -rahakkeen tokenomiikka

ARTH (ARTH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ARTH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ARTH (ARTH)”

Paljonko ARTH (ARTH) on arvoltaan tänään?
ARTH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.08 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ARTH-USD-parin nykyinen hinta?
ARTH -USD-parin nykyinen hinta on $ 2.08. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ARTH-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ARTH markkina-arvo on $ 916.95K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ARTH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ARTH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 439.91K USD.
Mikä oli ARTH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ARTH saavutti ATH-hinnaksi 4.49 USD.
Mikä oli ARTH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ARTH-rahakkeen ATL-hinta oli 0.108627 USD.
Mikä on ARTH-rahakkeen treidausvolyymi?
ARTH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ARTH tänä vuonna korkeammalle?
ARTH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ARTH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:26:06 (UTC+8)

ARTH (ARTH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.