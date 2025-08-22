Lisätietoja ARBUS-rahakkeesta

ARBUS-rahakkeen hintatiedot

ARBUS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ARBUS-rahakkeen tokenomiikka

ARBUS-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Arbus-logo

Arbus – hinta (ARBUS)

Ei listattu

1ARBUS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00471919
$0.00471919$0.00471919
+10.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Arbus (ARBUS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:36:04 (UTC+8)

Arbus (ARBUS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00413415
$ 0.00413415$ 0.00413415
24 h:n matalin
$ 0.00496189
$ 0.00496189$ 0.00496189
24 h:n korkein

$ 0.00413415
$ 0.00413415$ 0.00413415

$ 0.00496189
$ 0.00496189$ 0.00496189

$ 0.02271455
$ 0.02271455$ 0.02271455

$ 0.00107399
$ 0.00107399$ 0.00107399

+0.98%

+11.40%

-5.43%

-5.43%

Arbus (ARBUS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00471639. Viimeisen 24 tunnin aikana ARBUS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00413415 ja korkeimmillaan $ 0.00496189 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ARBUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02271455, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00107399.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ARBUS on muuttunut +0.98% viimeisen tunnin aikana, +11.40% 24 tunnin aikana ja -5.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Arbus (ARBUS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.67M
$ 2.67M$ 2.67M

--
----

$ 4.72M
$ 4.72M$ 4.72M

566.66M
566.66M 566.66M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Arbus-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.67M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ARBUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 566.66M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.72M.

Arbus (ARBUS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Arbus – USD -hinta muuttui $ +0.00048259.
Viimeisten 30 päivän aikana Arbus – USD -hinnan muutos oli $ +0.0043507061.
Viimeisten 60 päivän aikana Arbus – USD -hinnan muutos oli $ +0.0041388204.
Viimeisten 90 päivän aikana Arbus – USD -hinnan muutos oli $ -0.006071506873766677.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00048259+11.40%
30 päivää$ +0.0043507061+92.25%
60 päivää$ +0.0041388204+87.75%
90 päivää$ -0.006071506873766677-56.28%

Mikä on Arbus (ARBUS)

Arbus is an AI-driven market intelligence layer built for InfoFi and the agentic economy. It powers native products like Arbus Terminal, Arbus Agent, Data Marketplace, and the Data Collection Network, while also equipping developers of external AI/DeFAI agents, swarms, and dApps through a structured, real-time data infrastructure. By translating dynamic market signals into actionable insights, Arbus supports informed decision-making across both human and autonomous systems.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Arbus (ARBUS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Arbus-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Arbus (ARBUS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Arbus (ARBUS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Arbus-rahakkeelle.

Tarkista Arbus-rahakkeen hintaennuste nyt!

ARBUS paikallisiin valuuttoihin

Arbus (ARBUS) -rahakkeen tokenomiikka

Arbus (ARBUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ARBUS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Arbus (ARBUS)”

Paljonko Arbus (ARBUS) on arvoltaan tänään?
ARBUS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00471639 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ARBUS-USD-parin nykyinen hinta?
ARBUS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00471639. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Arbus-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ARBUS markkina-arvo on $ 2.67M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ARBUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ARBUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 566.66M USD.
Mikä oli ARBUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ARBUS saavutti ATH-hinnaksi 0.02271455 USD.
Mikä oli ARBUS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ARBUS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00107399 USD.
Mikä on ARBUS-rahakkeen treidausvolyymi?
ARBUS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ARBUS tänä vuonna korkeammalle?
ARBUS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ARBUS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:36:04 (UTC+8)

Arbus (ARBUS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.