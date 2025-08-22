Lisätietoja ANTI-rahakkeesta

Antitoken-logo

Antitoken – hinta (ANTI)

Ei listattu

1ANTI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Antitoken (ANTI) -hintakaavio
Antitoken (ANTI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01260369
$ 0.01260369$ 0.01260369

$ 0
$ 0$ 0

-1.36%

-1.40%

-7.30%

-7.30%

Antitoken (ANTI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ANTI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ANTI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01260369, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ANTI on muuttunut -1.36% viimeisen tunnin aikana, -1.40% 24 tunnin aikana ja -7.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Antitoken (ANTI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 69.62K
$ 69.62K$ 69.62K

--
----

$ 69.62K
$ 69.62K$ 69.62K

999.97M
999.97M 999.97M

999,973,376.09
999,973,376.09 999,973,376.09

Antitoken-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 69.62K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ANTI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.97M ja sen kokonaistarjonta on 999973376.09. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 69.62K.

Antitoken (ANTI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Antitoken – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Antitoken – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Antitoken – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Antitoken – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.40%
30 päivää$ 0-96.96%
60 päivää$ 0+10.61%
90 päivää$ 0--

Mikä on Antitoken (ANTI)

$ANTI and $PRO are an experimental token duo exploring quantum-like tokenomics on Solana. These tokens act like a quantum duo, where holding both is more rewarding than just one. When $ANTI and $PRO are put into the ‘Catalyst’ contract, they interact and the contract outputs two different tokens, $X and $Y. These tokens are emitted depending on the relationship between the amounts of $ANTI and $PRO being deposited. The output varies based on their balance. If you decide to reverse the process, you can deposit the resulting $X and $Y back into the Catalyst. The system uses inverse functions to break them back into their original components: $ANTI and $PRO.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Antitoken-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Antitoken (ANTI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Antitoken (ANTI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Antitoken-rahakkeelle.

Tarkista Antitoken-rahakkeen hintaennuste nyt!

ANTI paikallisiin valuuttoihin

Antitoken (ANTI) -rahakkeen tokenomiikka

Antitoken (ANTI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ANTI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Antitoken (ANTI)”

Paljonko Antitoken (ANTI) on arvoltaan tänään?
ANTI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ANTI-USD-parin nykyinen hinta?
ANTI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Antitoken-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ANTI markkina-arvo on $ 69.62K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ANTI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ANTI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.97M USD.
Mikä oli ANTI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ANTI saavutti ATH-hinnaksi 0.01260369 USD.
Mikä oli ANTI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ANTI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ANTI-rahakkeen treidausvolyymi?
ANTI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ANTI tänä vuonna korkeammalle?
ANTI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ANTI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Antitoken (ANTI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

