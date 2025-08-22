Aipets – hinta (AIPETS)
0.00%
-1.36%
-7.58%
-7.58%
Aipets (AIPETS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana AIPETS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIPETS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00317627, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa AIPETS on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -1.36% 24 tunnin aikana ja -7.58% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Aipets-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.17K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AIPETS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.17K.
Tämän päivän aikana Aipets – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Aipets – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Aipets – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Aipets – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-1.36%
|30 päivää
|$ 0
|-10.00%
|60 päivää
|$ 0
|+34.02%
|90 päivää
|$ 0
|--
AIPETS SOLANA This is where digital pets bring joy and rewards on the Solana blockchain. Companionship: Each AI Pet is unique and brings joy to users life; sharing their love and care for their pets. Eco-Friendly: Our platform is powered by cutting edge blockchain technology, making it fast and environmentally friendly. Adopt an AI Pet and make a positive impact. A portion of proceeds supports animal welfare initiatives. Blockchain has no heart, and is not fun hence AIPETS offers a simple web app combining pets and crypto. This is an effort to bring heartfelt connection on chain. Team: No team allocation Liquidity Pool (LP): 90% of supply Ecosystem Fund Marketing/CEX: 10% No Tax Total Supply: 1,000,000,000 units No Inflation: Token supply won’t increase. Deflation: Token supply will decrease through buyback and burn. Revenue: 20% for buyback and burn, 79% for development, 1% to animal welfare charity and initiatives. Revenue will be generated through pet generation and management fees.
Aipets (AIPETS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIPETS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
