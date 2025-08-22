Aion – hinta (AION)
Aion (AION) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana AION on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AION-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 11.31, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa AION on muuttunut +0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.02% 24 tunnin aikana ja -0.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Aion-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 287.80K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AION-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 551.51M ja sen kokonaistarjonta on 551507305.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 287.80K.
Tämän päivän aikana Aion – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Aion – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Aion – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Aion – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.02%
|30 päivää
|$ 0
|+0.12%
|60 päivää
|$ 0
|-35.58%
|90 päivää
|$ 0
|--
Aion is a revolutionary multi-tier blockchain platform that has been created to solve the pressing issue of limited operability between existing blockchains while still remaining capable of handling its own applications. It supports custom blockchain architectures, and it provides cross-chain interoperability. The Aion project comes at a very appropriate period, in a time where there’s an ever-growing number of blockchains.Thus, interoperability is more important now that it ever has been. Interoperability will expand the horizons of multiple other blockchain platforms, not to mention those of enterprise-oriented companies. The project is led by Matthew Spoke, the CEO of Nuco and board member on the EEA. Other big names include Jin Tu, Nuco’s CTO, who has more than 15 years of experience in enterprise engineering and more than four years in the blockchain industry, and Peter Vessenes who has co-founded the Bitcoin Foundation. The token is the blockchain’s power-source. It’s used for securing the network, for creating new blockchains, as well as for monetizing inter-chain bridges. AION token is actually an ERC-20 token. In fact, the token is first offered as an ERC-20 token on the Ethereum blockchain, and only then it can be changed to the official AION network token. When that happens, the token can freely stream between two blockchains. The best thing about this is that investors are not required to change their Aion Ethereum token (ERC-20) for the Aion-1 token, as they will always be interchangeable. In order to buy AION, you will need to first purchase another cryptocurrency, preferably Bitcoin or Ethereum. Fortunately, AION is supported by some very popular crypto exchanges out there such as BitForex, Binance, Ethfinex, Liqui, and Bancor Network. There's a good chance that Aion, with its unique approach of solving interoperability issues, will become somewhat of a necessity for the cryptosphere in the following period.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Aion (AION) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aion (AION) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aion-rahakkeelle.
Tarkista Aion-rahakkeen hintaennuste nyt!
Aion (AION) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AION-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
