Agent2025 (AGENT2025) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Agent2025 (AGENT2025) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Agent2025 (AGENT2025) -rahakkeen tiedot

We are thrilled to unveil Agent 2025, a groundbreaking AI Agent designed to redefine how we connect, converse, and create solutions.

With the ability to speak fluently in 50 languages, Agent 2025 brings the world closer together, ensuring seamless communication across cultures and borders. Whether you're seeking answers, exploring possibilities, or solving challenges, Agent 2025 is here to assist with:

  • Multilingual Conversations: Effortless communication, no matter the language.
  • Intelligent Solutions: Tailored advice and support for your unique needs.
  • 24/7 Availability: Your reliable companion, anytime, anywhere.

Agent 2025 is not just an AI—it's your partner for a smarter, more connected future.

Join us as we embark on this transformative journey together.

Welcome to Agent 2025. Your world, just one chat away.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.agent2025.net/

Agent2025 (AGENT2025) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Agent2025 (AGENT2025) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 10.66K
Kokonaistarjonta:
$ 21.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 16.88M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 13.26K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.050887
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.0006315
Agent2025 (AGENT2025) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Agent2025 (AGENT2025) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä AGENT2025-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AGENT2025-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät AGENT2025-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AGENT2025-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

AGENT2025-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne AGENT2025-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AGENT2025-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.