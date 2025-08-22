Lisätietoja ABDS-rahakkeesta

ABDS Token-logo

ABDS Token – hinta (ABDS)

Ei listattu

1ABDS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00301398
$0.00301398
+95.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen ABDS Token (ABDS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:28:58 (UTC+8)

ABDS Token (ABDS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00152528
$ 0.00152528
24 h:n matalin
$ 0.04196574
$ 0.04196574
24 h:n korkein

$ 0.00152528
$ 0.00152528

$ 0.04196574
$ 0.04196574

$ 1.36
$ 1.36

$ 0
$ 0

-0.40%

+95.16%

+99.11%

+99.11%

ABDS Token (ABDS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00301398. Viimeisen 24 tunnin aikana ABDS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00152528 ja korkeimmillaan $ 0.04196574 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ABDS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.36, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ABDS on muuttunut -0.40% viimeisen tunnin aikana, +95.16% 24 tunnin aikana ja +99.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ABDS Token (ABDS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 44.62K
$ 44.62K

--
----

$ 301.42K
$ 301.42K

14.80M
14.80M

100,000,000.0
100,000,000.0

ABDS Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 44.62K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ABDS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.80M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 301.42K.

ABDS Token (ABDS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ABDS Token – USD -hinta muuttui $ +0.00146964.
Viimeisten 30 päivän aikana ABDS Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0022698620.
Viimeisten 60 päivän aikana ABDS Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0008917128.
Viimeisten 90 päivän aikana ABDS Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.005413861300675813.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00146964+95.16%
30 päivää$ +0.0022698620+75.31%
60 päivää$ +0.0008917128+29.59%
90 päivää$ -0.005413861300675813-64.23%

Mikä on ABDS Token (ABDS)

Introducing the ABDS Token – a revolutionary step in digital finance. Crafted by ABD Systems, a leader in IT solutions for over 13 years, this token is your gateway to the cryptocurrency world. Seamlessly integrating with our cutting-edge technology services, the ABDS Token simplifies your entry into the realm of digital currencies, offering a personalized and secure experience. It's more than a token; it's a commitment to innovation and ease in the ever-evolving landscape of digital transactions.

ABDS Token (ABDS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

ABDS Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ABDS Token (ABDS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ABDS Token (ABDS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ABDS Token-rahakkeelle.

Tarkista ABDS Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

ABDS paikallisiin valuuttoihin

ABDS Token (ABDS) -rahakkeen tokenomiikka

ABDS Token (ABDS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ABDS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ABDS Token (ABDS)”

Paljonko ABDS Token (ABDS) on arvoltaan tänään?
ABDS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00301398 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ABDS-USD-parin nykyinen hinta?
ABDS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00301398. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ABDS Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ABDS markkina-arvo on $ 44.62K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ABDS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ABDS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.80M USD.
Mikä oli ABDS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ABDS saavutti ATH-hinnaksi 1.36 USD.
Mikä oli ABDS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ABDS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ABDS-rahakkeen treidausvolyymi?
ABDS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ABDS tänä vuonna korkeammalle?
ABDS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ABDS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:28:58 (UTC+8)

