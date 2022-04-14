Zora (ZORA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Zora (ZORA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Zora (ZORA) -rahakkeen tiedot ZORA is an NFT marketplace protocol dedicated to pioneering new possibilities for creators, enabling them to create, exhibit, and collect NFTs. ZORA empowers people to build their own marketplaces. Additionally, ZORA has launched ZORA NETWORK, a Layer 2 network based on OP Stack. This network provides artists, creators, and communities with faster and more efficient Ethereum scaling, while seamlessly integrating all existing ZORA tools. Virallinen verkkosivusto: https://zora.co/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x1111111111166b7fe7bd91427724b487980afc69 Osta ZORA-rahaketta nyt!

Zora (ZORA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Zora (ZORA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 369.19M $ 369.19M $ 369.19M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 3.24B $ 3.24B $ 3.24B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Kaikkien aikojen korkein: $ 0.148499 $ 0.148499 $ 0.148499 Kaikkien aikojen alin: $ 0.007769535500397865 $ 0.007769535500397865 $ 0.007769535500397865 Nykyinen hinta: $ 0.11395 $ 0.11395 $ 0.11395 Lue lisää Zora (ZORA) -rahakkeen hinnasta

Zora (ZORA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Zora (ZORA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZORA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZORA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZORA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZORA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ZORA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Zora (ZORA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ZORA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ZORA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Zora (ZORA) -rahakkeen hintahistoria ZORA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ZORA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ZORA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ZORA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZORA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ZORA-rahakkeen hintaennuste nyt!

