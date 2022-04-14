XYRO (XYRO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu XYRO (XYRO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

XYRO (XYRO) -rahakkeen tiedot XYRO is an AI-powered gamified trading platform that leverages gamification and social features to redefine crypto, making it accessible and engaging. Virallinen verkkosivusto: https://xyro.io Valkoinen paperi: https://xyro-io.gitbook.io/xyro-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x4eddb15a0abfa2c349e8065af9214e942d9a6d36/ Osta XYRO-rahaketta nyt!

XYRO (XYRO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu XYRO (XYRO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 817.33K $ 817.33K $ 817.33K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 324.27M $ 324.27M $ 324.27M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.52M $ 2.52M $ 2.52M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.093 $ 0.093 $ 0.093 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000615131918749103 $ 0.000615131918749103 $ 0.000615131918749103 Nykyinen hinta: $ 0.0025205 $ 0.0025205 $ 0.0025205 Lue lisää XYRO (XYRO) -rahakkeen hinnasta

XYRO (XYRO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset XYRO (XYRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XYRO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XYRO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XYRO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XYRO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XYRO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään XYRO (XYRO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XYRO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan XYRO-rahakkeita MEXCistä nyt!

XYRO (XYRO) -rahakkeen hintahistoria XYRO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XYRO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XYRO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XYRO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XYRO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XYRO-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!