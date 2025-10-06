PörssiDEX+
Reaaliaikainen Dexlab-hinta on tänään 0.0000008518 USD. XLAB-rahakkeiden markkina-arvo on 299,549.6666669506 USD. Seuraa reaaliaikaisia XLAB/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!

Dexlab-logo

Dexlab – hinta (XLAB)

1XLAB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0000008513
$0.0000008513
-0.98%1D
USD
Reaaliaikainen Dexlab (XLAB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 15:25:45 (UTC+8)

Dexlab-hinta tänään

Reaaliaikainen Dexlab (XLAB) -hinta on tänään $ 0.0000008518, ja se on muuttunut 0.98 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen XLAB-USD-muuntokurssi on $ 0.0000008518 per XLAB.

Dexlab on tällä hetkellä sijalla #2671 markkina-arvon perusteella, joka on $ 299.55K, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 351.67B XLAB. Viimeisen 24 tunnin aikana XLAB-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0.000000827 (alin) ja $ 0.0000008913 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 0.000020824547284648, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0.000000797447959855.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, XLAB liikkui -0.44% viimeisen tunnin aikana ja -17.94% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli $ 61.39K.

Dexlab (XLAB) -rahakkeen markkinatiedot

No.2671

$ 299.55K
$ 299.55K

$ 61.39K
$ 61.39K

$ 4.26M
$ 4.26M

351.67B
351.67B

5,000,000,000,000
5,000,000,000,000

4,999,990,000,000
4,999,990,000,000

7.03%

SOL

Dexlab-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 299.55K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 61.39K. XLAB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 351.67B ja sen kokonaistarjonta on 4999990000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.26M.

Dexlab-rahakkeiden hintahistoria USD

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000000827
$ 0.000000827
24 h:n matalin
$ 0.0000008913
$ 0.0000008913
24 h:n korkein

$ 0.000000827
$ 0.000000827

$ 0.0000008913
$ 0.0000008913

$ 0.000020824547284648
$ 0.000020824547284648

$ 0.000000797447959855
$ 0.000000797447959855

-0.44%

-0.98%

-17.94%

-17.94%

Dexlab (XLAB) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Dexlab-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000000008425-0.98%
30 päivää$ -0.0000005242-38.10%
60 päivää$ -0.0000027892-76.61%
90 päivää$ -0.0000041482-82.97%
Dexlab-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään XLAB-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000000008425 (-0.98%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Dexlab 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000005242 (-38.10%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Dexlab-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XLAB-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000027892 (-76.61%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Dexlab-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0000041482 (-82.97%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Dexlab (XLAB)?

Tarkista Dexlab-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Dexlab-hintaennuste

Dexlab (XLAB) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti XLAB-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
Dexlab (XLAB) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Dexlab-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.

Haluatko tietää, mihin hintaan Dexlab nousee vuosina 2025–2026? Vieraile Hintaennuste-sivullamme, jossa on XLAB-hintaennusteet vuosille 2025–2026 napsauttamalla Dexlab Hintaennuste.

Kuinka ostaa ja sijoittaa Dexlab-rahakkeita

Oletko valmis aloittamaan Dexlab-rahakkeella? XLAB-rahakkeen ostaminen on nopeaa ja aloittelijaystävällistä MEXCissä. Voit aloittaa treidauksen heti, kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi. Lisätietoja saat tutustumalla oppaaseemme: Kuinka ostaa Dexlab. Alla on nopea viiden vaiheen yleiskatsaus, joka auttaa sinua aloittamaan Dexlab (XLAB) -rahakkeen ostamisen.

Vaihe 1

Rekisteröi itsellesi tili ja suorita KYC

Rekisteröi ensin itsellesi tili ja suorita KYC MEXCissä. Voit tehdä sen MEXCin virallisella verkkosivustolla tai MEXC-sovelluksessa käyttämällä puhelinnumeroasi tai sähköpostiosoitettasi.
Vaihe 2

Lisää USDT:tä, USDC:tä tai USDE:tä lompakkoosi

USDT, USDC ja USDE helpottavat treidausta MEXCissä. Voit ostaa USDT:tä, USDC:tä ja USDE:tä pankkisiirrolla, OTC:llä tai P2P-treidauksen avulla.
Vaihe 3

Siirry Spot-treidaussivulle

Napsauta MEXCin verkkosivustolla kohtaa Spot, joka löytyy yläpalkista, ja etsi haluamasi rahakkeet.
Vaihe 4

Valitse rahakkeesi

Saatavilla on yli 351.67B rahaketta, joten voit helposti ostaa bitcoinia, ethereumia ja muita trendaavia rahakkeita.
Vaihe 5

Suorita ostoksesi loppuun

Anna rahakkeiden summa tai vastaava määrä paikallisessa valuutassasi. Napsauta Osta, ja Dexlab hyvitetään välittömästi lompakkoosi.
Dexlab (XLAB) -osto-opas

Mitä voit tehdä Dexlab-rahakkeilla

Dexlab-omistukset tarjoavat sinulle enemmän mahdollisuuksia pelkän ostamisen ja hallussapidon lisäksi. Voit treidata BTC-rahakkeita sadoilla markkinoilla, ansaita passiivisia palkkioita joustavien steikkaus- ja säästötuotteiden avulla tai hyödyntää ammattimaisia treidaustyökaluja varojesi kasvattamiseksi. Olitpa sitten aloittelija tai kokenut ammattisijoittaja, MEXC auttaa sinua maksimoimaan kryptomahdollisuutesi. Alla on neljä parasta tapaa, joilla saat kaiken irti Bitcoin-rahakkeistasi

Treidausta erittäin alhaisilla kuluilla MEXCissä

Ostamalla Dexlab (XLAB) -rahaketta MEXCistä saat enemmän vastinetta rahoillesi. MEXC on yksi markkinoiden edullisimmista kryptovaluutta-alustoista, joka auttaa sinua vähentämään kustannuksia jo ensimmäisestä kaupasta lähtien.

Spot-treidausmaksut:
--
Takaaja
--
Ostaja
Futuurien treidausmaksut:
--
Takaaja
--
Ostaja

Tutustu MEXCin kilpailukykyisiin ttreidausmaksuihin

Lisäksi voit treidata valituilla spot-rahakkeilla täysin ilman kuluja MEXCin Zero Fee Fest -tapahtuman kautta.

Mikä on Dexlab (XLAB)

Dexlab is a meme coin launch and trading infrastructure on Solana, powering over 200,000 token launches including viral successes like BONK, Slerf, and PONKE, with deep integrations and an active community driving the next generation of decentralized token creation.

Dexlab-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Dexlab toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Dexlab-verkkosivusto
Block Explorer

$0.0000008513
$0.0000

$0.00000

$0.00000

$0.0716

$0.01880

